Миллион москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

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По данным штаба, граждане могли отдать голос через терминал электронного голосования на участках либо в онлайн-режиме.

Руководитель московского общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что электронное голосование удобно свой доступностью в любом месте и в любое время.

«Система держит хорошую нагрузку и демонстрирует отличные результаты при большом наплыве избирателей. На случай высокой загруженности в ней предусмотрели алгоритм: в течение дня пользователи могут увидеть страницу электронной очереди», - сказал он.

Минцифы ранее сообщило, что около 1,6 миллиона человек проголосовали с помощью ДЭГ за 13 часов.