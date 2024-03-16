МГИК рассказал, как прошел второй день голосования в Москве

«При высокой активности избирателей второй день прошел штатно, спокойно и организованно», - сказала она.

Кириллова также отметила, что несмотря на кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев не наблюдалось. Вся техника работала исправно.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 16 марта составило 57,25%. Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования.