Международные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах

Она отметила, что за президентскими выборами в России следили более тысячи международных наблюдателей.

«Огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено», - указала она.

По ее словам, количество жалоб и разных накладок было гораздо меньше, чем на других прошедших выборах. За этим результатом стоит как работа ЦИК, так и избирательных комиссий по всей стране, резюмировала она.

Также Матвиенко отметила работу дистанционного электронного голосования. Она указала на большие перспективы ДЭГ в России.