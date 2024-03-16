Мексиканский наблюдатель указал на преимущества трехдневного голосования
Трехдневное голосование на выборах президента России позволяет избирателям определиться. Об этом РИА «Новости» сказал мексиканский наблюдатель Навор Альберто Рохас Мансера.
«Очень интересная выборная система, в вашей стране она меня очень привлекла. Подход к выборам с точки зрения трехдневного голосования говорит о том, что у граждан России много времени для того, чтобы определиться с выбором», - отметил он.
Выборы президента стартовали 15 марта в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. По состоянию на 13:35 субботы, 16 марта, явка по всей России превысила 40%. В ЦИК подчеркивали, что голосование проходит в штатном режиме.
Высокий уровень организации выборов в России отметил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян. Он заявлял, что не получал жалоб от избирателей или других наблюдателей.