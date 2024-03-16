Мексиканский наблюдатель указал на преимущества трехдневного голосования

«Очень интересная выборная система, в вашей стране она меня очень привлекла. Подход к выборам с точки зрения трехдневного голосования говорит о том, что у граждан России много времени для того, чтобы определиться с выбором», - отметил он.

Выборы президента стартовали 15 марта в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. По состоянию на 13:35 субботы, 16 марта, явка по всей России превысила 40%. В ЦИК подчеркивали, что голосование проходит в штатном режиме.

Высокий уровень организации выборов в России отметил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян. Он заявлял, что не получал жалоб от избирателей или других наблюдателей.