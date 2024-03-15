Медведев проголосовал на выборах президента России

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В урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области выплеснули жидкость зеленого цвета. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном избиркоме.

«Проверка показала, что на избирательных участках № 0430 и № 0409 в Борисоглебском городском округе в прорезь для избирательных бюллетеней ящиков для голосования вылили зеленую жидкость. В эти урны голосование прекратили», - отметил представитель правительства области.

Ящики находятся видеонаблюдением до окончания времени голосования, прорези для бюллетеней заклеили.

«В установленном порядке бюллетени из данных ящиков переместят в сейф-пакет. После завершения голосования 17 марта члены участковой комиссии рассмотрят вопрос о действительности банков в целях подсчета голосов», - добавили в избиркоме.

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