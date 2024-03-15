Медведев проголосовал на выборах президента России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вместе с супругой проголосовали на выборах президента в Москве. Они приехали на избирательный участок в Дом молодежи, сообщило РИА «Новости».
Дмитрий Медведев выбрал для голосования участок № 2074 в Доме молодежи на территории Одинцовского городского округа.
«Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. У Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее мы на месте», - сказал он.