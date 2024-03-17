Медведев поздравил Путина с «блестящей победой» на выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев одним из первых поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с блестящей победой на выборах президента России», - написал он.
Согласно предварительным итогам голосования, глава государства набрал 87,49% голосов, сообщили на сайте ЦИК.
Глава избиркома республики Владимир Высоцкий заявил, что нынешний глава России Владимир Путин стал лидером на выборах президента в новых регионах страны. Больше всего голосов он набрал в ДНР - 95,23%.
По данным Минцифры, итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на выборах президента России составила 94%.