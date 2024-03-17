Медведев поздравил Путина с «блестящей победой» на выборах

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«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с блестящей победой на выборах президента России», - написал он.

Согласно предварительным итогам голосования, глава государства набрал 87,49% голосов, сообщили на сайте ЦИК.

Глава избиркома республики Владимир Высоцкий заявил, что нынешний глава России Владимир Путин стал лидером на выборах президента в новых регионах страны. Больше всего голосов он набрал в ДНР - 95,23%.

По данным Минцифры, итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на выборах президента России составила 94%.