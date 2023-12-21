21 декабря 2023, 10:20

Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

РИА «Новости»
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Художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога стали сопредседателями штаба Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг в Гостином дворе в Москве открылся избирательный штаб Путина. Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК зарегистрировал документы, поданные Путиным для участия в выборах. Кроме того, комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для его поддержки. В Кремле заявили, что на период предвыборной кампании Путин не планирует брать отпуск и продолжит работать.

Ранее Артем Жога принял участие в церемонии награждения Героев России в Москве. На встрече в Кремле он обратился к Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Он подчеркнул, что действующего президента поддерживает вся страна. Путин заявил, что готов баллотироваться в 2024 году.

Владимир Путин Выборы президента РФ
21 декабря 2023, 01:50
КПРФ выбрала соперника для Путина на президентский выборах
РИА «Новости»
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Президиум ЦК КПРФ одобрил выдвижение кандидатуры депутата Госдумы Николая Харитонова на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в партии.

«Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», - уточнил он.

Что известно о Харитонове: ему 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, является главой комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а недавно получил награду - Героя Труда. В 2004 году он баллотировался от КПРФ на пост главы государства, но занял второе место по итогам выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко посоветовал КПРФ выдвинуть на выборы президента в 2024 году ее лидера Геннадия Зюганова. По его словам, у него самый узнаваемый бренд, поэтому потребуется меньше денег «на раскрутку». Помимо этого, Зюганов возглавляет не только партию, но и парламентскую фракцию, поэтому все логично и даже солидно. По такому пути уже пошли партия ЛДПР, выдвинувшая своего лидера Леонида Слуцкого на президентские выборы.

Депутаты Россия Выборы президента РФ КПРФ
20 декабря 2023, 16:20
«Больше 80%». Набранным Путиным голосам на выборах предсказали рекорд
РИА «Новости»
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Действующий президент России Владимир Путин может превзойти планку в 80% голосов на выборах в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «360» сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«У нас ситуация глобального противостояния, в то же время мы спокойно проводим выборы. Региональные, муниципальные, в новых регионах - все в порядке, все штатно, никакой чрезвычайщины. Рискну предположить, что Путин получит лучший результат за всю историю президентских выборов в России, это будет больше 80%», - заявил он.

Минченко отметил, что в абсолютных цифрах это показатель окажется еще больше, такую точку зрения поддерживают социология и экспертные оценки.

«Это реальный результат, который отражает реальный расклад настроений в обществе. Рейтинг президента стабилен - больше 70%, но это без ситуации, когда ты в избирательной кабинке или со смартфоном принимаешь окончательное решение. Думаю, в этот момент голосование за очевидного фаворита - это бонус до 5%. Поэтому больше 80% - реальная цифра», - добавил Минченко.

Центризбирком зарегистрировал документы Владимира Путина для участия в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Всего ЦИК получил 16 заявок от желающих принять участие в выборах президента России.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ
20 декабря 2023, 15:55
Матвиенко призвала не допустить нарушений на выборах президента
РИА «Новости»
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Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы - важное событие в истории России, перед которой стоят огромные задач для решения которых необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием людей.

«Главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации добавила, что сейчас задача всех органов власти - обеспечить полную прозрачность голосования и предотвратить все информационные атаки на избирательную систему России и не допустить никаких нарушений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала документы, которые Владимир Путин подал в минувший понедельник, 18 декабря, для регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

Центризбирком после изучения представленных данных зарегистрировал группу поддержки избирателей самовыдвиженца, а также уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. Владимир Путин получил право открыть специальный счет для создания избирательного фонда.

Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко Владимир Путин Выборы президента РФ
17 декабря 2023, 16:14
Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах
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Съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на президентских выборах. Решение приняли единогласно, сообщили на сайте ЕР.

«„Единая Россия“ единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Это решение XXI Съезда партии», - говорится в заявлении.

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