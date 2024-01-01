Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента

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Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.

Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.

«За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», - заявил Малинкович.

Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».

До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.