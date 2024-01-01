01 января 2024, 14:24

Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента

РИА «Новости»
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Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.

Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.

«За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», - заявил Малинкович.

Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».

До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 января 2024, 14:03
Даванков подал документы для регистрации в кандидаты на пост президента России
РИА «Новости»
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Выдвинутый парламентской партией «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Заявку на выдвижение Даванков подал в ЦИК 25 декабря, спустя три дня комиссия одобрила документы и утвердила уполномоченных представителей от партии «Новые люди» на выборах по финансовым вопросам, а также разрешила открыть специальный счет для сбора средств в избирательный фонд.

Для завершения регистрации Даванкову как представителю парламентской партии не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что решил подать документы на регистрацию как можно раньше, потому что в планах у него несколько поездок по России и посетить ЦИК он не сможет.

«Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок. Мы начнем с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города», - заявил Даванков.

Партия «Новые люди», а также объединившаяся с ней Партия роста выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России на прошедшем в конце декабря съезде. Вице-спикер Госдумы стал единственным кандидатом от нового партийного объединения.

Госдума РФ Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 января 2024, 13:15
Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба политической партии в Telegram-канале.

«ЦИК России 1 января принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», - заявили в пресс-службе.

Заместитель председателя комиссии Николай Булаев отмечал, что всего о своем желании участвовать в выборах президента заявляли 33 человека.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца, писал RT.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система в России является одной из самых совершенных в мире.

Россия Леонид Слуцкий Выборы Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 18:33
Иностранные хакеры атаковали сайт кандидата Путина
РИА «Новости»
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Сайт кандидата в президенты Владимира Путина атаковали иностранные хакеры. Избирательный штаб уже принял все необходимые меры, сообщила его глава Александра Суворова. Ее слова привело РИА «Новости».

Она рассказала, что сайт кандидата в президенты России запустили днем 29 декабря. Уже в 13:00 по московскому времени штаб Путина начал фиксировать DDoS-атаки на интернет-ресурс из-за рубежа.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - отметила Суворова.

Хакеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
27 декабря 2023, 14:00
Более трети избирателей смогут проголосовать на выборах президента дистанционно
Unsplash
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В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян — более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов - это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах», - заявила она.

Еще четыре года назад проголосовать в дистанционном формате могли лишь несколько тысяч избирателей. Тогда ДЭГ организовали впервые в единственном регионе, напомнила Памфилова.

Выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся 17 марта, пожелали уже 33 человека. В Кремле не слишком удивились такому ажиотажу - как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , люди «заявляют о своих политических амбициях», имея такое право по Конституции.

В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян - более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024

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