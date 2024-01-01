Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента
Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».
Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.
Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.
«За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», - заявил Малинкович.
Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».
До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.