«Лучшее будущее для внуков». Узница концлагеря проголосовала на выборах в Солнечногорске

«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы», - сказала Щептева.

Женщину на выборах сопроводил ее правнук, который учится в Радумльском лицее-интернате имени Василия Татищева. В будущем он также намерен постоянно ходить на выборы и исполнять свой гражданский долг.

«Я сегодня привел свою прабабушку на избирательный участок на выборы Президента России. Бабушку сопровождаю на выборы уже второй раз, она уже в возрасте и ее надо поддерживать», - добавил молодой человек.

Ранее на выборах в Серпухове проголосовал чемпион мира по боксу по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов.