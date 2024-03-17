Личный состав Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента
Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента России. Явка приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%», - уточнили в ведомстве.
По последним данным ЦИК, явка в целом по стране к 16:00 17 марта составила 70,10%. В Московской области проголосовало более четырех миллионов человек : около 3,3 миллиона очно и 808 тысяч дистанционно (62,15% и 93,54% соответственно).
Результаты голосования начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Последние участки закроются в 20:00 в Калининградской области (это 21:00 по московскому времени).