Кремль оценил число собранных в поддержку Путина подписей

Так он прокомментировал заявление предвыборного штаба Путина, который объявил, что собрал 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата.

Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права говорить о кандидатах или статусе президента, и попросил по всем вопросам обращаться в предвыборный штаб.

Песков добавил, что Путин в качестве кандидата на пост президента в среду, 17 января, встретится с волонтерами и руководителями своего избирательного штаба. Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие пройдет во второй половине дня.

Официальный сайт предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина объявил, что собрал более 2,5 миллиона подписей в его поддержку. Это не окончательные данные, потому что собранные документы еще продолжают поступать.

«Но если вы меня спросите, как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей. Кратно больше», - заявил Песков, подчеркнув, что выступает с этой позиции в качестве избирателя.

Он пояснил, что уровень поддержки и консолидации общества вокруг президента в самых разных возрастных категориях достаточно большой и преувеличить его сложно.