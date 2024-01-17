17 января 2024, 12:37

Кремль оценил число собранных в поддержку Путина подписей

РИА «Новости»
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Народная поддержка важна для каждого кандидата в президенты. Но если бы выборы прошли в ближайшие дни, то действующий глава государства Владимир Путин получил бы самое большое число голосов. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление предвыборного штаба Путина, который объявил, что собрал 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата.

Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права говорить о кандидатах или статусе президента, и попросил по всем вопросам обращаться в предвыборный штаб.

Песков добавил, что Путин в качестве кандидата на пост президента в среду, 17 января, встретится с волонтерами и руководителями своего избирательного штаба. Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие пройдет во второй половине дня.

Официальный сайт предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина объявил, что собрал более 2,5 миллиона подписей в его поддержку. Это не окончательные данные, потому что собранные документы еще продолжают поступать.

«Но если вы меня спросите, как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей. Кратно больше», - заявил Песков, подчеркнув, что выступает с этой позиции в качестве избирателя.

Он пояснил, что уровень поддержки и консолидации общества вокруг президента в самых разных возрастных категориях достаточно большой и преувеличить его сложно.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
12 января 2024, 16:56
Более 1,8 миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина на выборах
РИА «Новости»
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В России собрали более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Информация появилась на сайте кандидата.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», - добавили в сообщении.

Волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия» продолжают заниматься сбором подписей по всей стране.

Путин примет участие в выборах как самовыдвиженец. По правилам, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый регион должно приходиться минимум 7,5 тысячи подписей.

По данным на 11 января, в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов. От политических партий выдвинулись восемь человек, еще трое - самовыдвиженцы.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование будет трехдневным. Избирательный штаб президента Владимира Путина получил подписи из всех субъектов России.

Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
09 января 2024, 09:03
Зарегистрированные кандидаты в президенты начали вести предвыборную кампанию
РИА «Новости»
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Центрибзирком зарегистрировал в качестве претендентов на пост президента лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Обоих выдвинули съезды партий в декабре - собирать подписи в свою поддержку им не пришлось. Первого января оба кандидата подали документы для регистрации, сообщила « Российская газета ». Срок выдвижения кандидатов истек в первый день 2024 года. Комиссия получила 33 уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов. О самовыдвижении заявили 24 человека. Документы в итоге подали 15, из которых шесть - самовыдвиженцы. Четверо получили отказ из-за несоответствия требованиям законодательства и грубых ошибок в документах.

Вскоре ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Николая Харитонова, которого выдвинули на съезде КПРФ.

Выдвинутые кандидаты имеют право начать агитацию, но пока в ограниченном объеме - к примеру, встречаться с избирателями. В СМИ предвыборная агитация стартует 17 февраля.

По информации « Ведомостей », зарегистрированные кандидаты уже начали региональные поездки. Слуцкий, в частности, пообщался с предпринимателями на ярмарке в Сочи, угостил избирателей чаем и блинами на курорте Роза Хутор, встретился с волонтерами, собирающими гумпомощь для участников СВО, и беженцами.

ЦИК РФ Леонид Слуцкий КПРФ ЛДПР Выборы президента — 2024
06 января 2024, 11:14
Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступят из новых регионов 6 января
РИА «Новости»
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Собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина поступят в его избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

В общей сложности ожидается партия подписей из 25 регионов России. Члены избирательного штаба подсчитывают и проверяют собранные документы.

Путин намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Для этого ему нужно собрать 300 тысяч подписей россиян и предоставить их в Центризбирком для проверки.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря. К концу года более полумиллиона россиян оставили свои подписи в поддержку действующего главы государства.

Биографию Путина, а также информацию о работе его избирательного штаба регулярно публикуют на сайте кандидата.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
01 января 2024, 18:49
Прием документов на участие в выборах президента России завершился
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Об этом в сообщили в Telegram-канале ЦИК.

«Сегодня в 18:00 по московскому времени завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», - указали в публикации.

В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Восемь кандидатов на выборах президента России выдвинули от партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые Люди»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Андрея Богданова (Российская партия свободы и справедливости), Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Ирину Свиридову (Демократическая партия России).

Одним из первых документы в ЦИК подал президент Владимир Путин. По всей России открыли пункты сбора подписей в поддержку главы государства. Центральный избирательный штаб расположен в Гостином Дворе Москвы.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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