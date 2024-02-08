Кремль объяснил, что помешало некоторым выдвиженцам стать кандидатами в президенты

Решившие выдвинуть свою кандидатуру на выборы, напомнил он, должны выполнить определенные условия. Дмитрий Песков заявил, что в регистрации отказали тем, кто этого не сделал. Пресс-секретарь объяснил это большим количеством огрехов в подписях и недействительностью многих из них.

«Здесь вот этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов», - сказал он.

Прием подписей избирателей завершили в январе. Специалисты проверили их и нашли нарушения - более 9,1 тысячи недействительных подписей у Бориса Надеждина и 8,9 тысячи за Сергея Малинковича. ЦИК отказал им в регистрации.