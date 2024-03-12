Кремль назвал важными голоса релокантов на выборах президента России
Уехавшие в другие страны граждане России смогут принять участие в голосовании. Точное количество таких избирателей известно Центризбиркому, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».
«Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен. <…> Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать [вопрос]. Все-таки сейчас больше их тема», - сказал он.
Песков предупредил, что вряд ли удастся остановить проявление русофобии в недружественных странах. Он назвал ожидаемым усиление попыток подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса по мере приближения выборов. Пресс-секретарь президента призвал проявлять последовательность и стойкость в сложившихся обстоятельствах, ориентироваться на интересы России и волю избирателей.
Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
МИД России предупредил релокантов об ответственности за провокации.