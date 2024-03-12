12 марта 2024, 13:49

Кремль назвал важными голоса релокантов на выборах президента России

РИА «Новости»
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Уехавшие в другие страны граждане России смогут принять участие в голосовании. Точное количество таких избирателей известно Центризбиркому, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен. <…> Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать [вопрос]. Все-таки сейчас больше их тема», - сказал он.

Песков предупредил, что вряд ли удастся остановить проявление русофобии в недружественных странах. Он назвал ожидаемым усиление попыток подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса по мере приближения выборов. Пресс-секретарь президента призвал проявлять последовательность и стойкость в сложившихся обстоятельствах, ориентироваться на интересы России и волю избирателей.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

МИД России предупредил релокантов об ответственности за провокации.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024
10 марта 2024, 16:40
Более 3 миллионов россиян решили проголосовать на выборах президента не по прописке
РИА «Новости»
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Сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах решили воспользоваться уже более трех миллионов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Этот сервис на сайте «Госуслуги» могут использовать те, кто хочет отдать свой голос не по адресу прописки, а там, где удобно. Для этого нужно выбрать удобный избирательный участок и подать заявление. Его примут до 23:59 по московскому времени 11 марта.

В министерстве отметили, что чаще всего участок по месту нахождения выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краев. Также в топ-10 входят Ленинградская, Самарская, Иркутская и Свердловская области, а также Татарстан.

Жители тех регионов, где применяется дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ, также подав заявление на «Госуслугах» до конца дня 11 марта. Москвичи могут без подачи заявления отдать свой голос на региональном портале.

В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

Выборы Выборы президента — 2024
02 марта 2024, 10:45
Тестовое онлайн-голосование перед выборами президента началось в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в субботу, 2 марта, началось тестовое онлайн-голосование перед выборами президента России. Желающим предложили отдать свой голос на портале с 10:00 до 14:00.

Наплыв пользователей оказался очень высоким. В итоге тестирование системы перевели в режим электронной очереди.

«В связи с беспрецедентным количеством желающих принять участие в тестировании онлайн-голосования система временно работает в режиме электронной очереди. Пожалуйста, воспользуйтесь онлайн-голосованием позже», - указали в сообщении на сайте.

В выборах президента участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через Госуслуги подали более трех миллионов граждан.

В России 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах. Оно продлится до 14 марта.

Россия Выборы Выборы президента — 2024 Москва
25 февраля 2024, 09:43
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в труднодоступных местах
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В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента — оно началось в труднодоступных и отдаленных местах, а также судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента - оно началось в труднодоступных и отдаленных местах, а также судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

Представители региональных комиссий посетят метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Для этого они воспользуются вертолетами, снегоходами и собачьими упряжками.

В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала. К примеру, в 2018 году в досрочном голосовании на президентских выборах приняли участие примерно 180 тысяч человек (0,25%) в труднодоступных местностях и почти 31 тысяча избирателей (0,04%) - на судах.

Ранее свыше трех миллионов человек подали заявки на сайте «Госуслуги», чтобы поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Больше всего желающих голосовать онлайн оказалось в Подмосковье, Ростовской области и Алтайском крае.

Россия Выборы президента — 2024
25 февраля 2024, 08:35
Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ
РИА «Новости»
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На сайте «Госуслуги» зарегистрировали уже более трех миллионов заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Активнее всего заявления подает Московская область, на втором и третьем местах - Ростовская область и Алтайский край соответственно. В пятерку также вошли Чувашия и Свердловская область.

Россиянам напомнили: чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление до 23:59 по московскому времени 11 марта. Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Москвичи смогут отдать голос на региональном портале. Проголосовать жители смогут с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Для жителей также доступно голосование через приложение «Мобильный избиратель». Чтобы отдать свой голос из любой точки страны, необходимо заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

Еще 19 февраля заявок на участие в ДЭГ было около 2,55 миллиона.

Президентские выборы в России состоятся в течение трех дней: с 15 по 17 марта.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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