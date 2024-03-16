Красная Королева и Чебурашка. Герои сказок проголосовали в ХМАО

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В Нефтеюганске видели Красную Королеву из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В Сургуте проголосовать за своего кандидата пришли Красавица и Чудовище - герои сказки Шарля Перро. В Нижневартовске на избирательном участке появилась Щука из русской народной сказки.

В некоторых населенных пунктах видели голосовавшего Чебурашку. Друга Крокодила Гены заметили в Пыть-Яхе и Югорске.

Ранее в Подмосковье на выборах появился Александр Пушкин. Фрак и цилиндр примерил на себя местный учитель физкультуры.