КПРФ пообещала выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году

Обухов не назвал имя конкретного кандидата. По его словам, обсуждение в рядах коммунистов продолжается. Сейчас есть три приоритетные фигуры, причем экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в их числе нет. В тройку основных претендентов входят лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.

«Точное имя не скажу - об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата», - подчеркнул Обухов.

Точную дату президентских выборов объявят 13 декабря. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.