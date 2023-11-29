29 ноября 2023, 19:04

КПРФ пообещала выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году

Pxhere
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Коммунистическая партия Российской Федерации выставит своего кандидата в президенты в марте 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий, передал корреспондент «360».

Обухов не назвал имя конкретного кандидата. По его словам, обсуждение в рядах коммунистов продолжается. Сейчас есть три приоритетные фигуры, причем экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в их числе нет. В тройку основных претендентов входят лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.

«Точное имя не скажу - об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата», - подчеркнул Обухов.

Точную дату президентских выборов объявят 13 декабря. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.

Выборы президента РФ Выборы
12 сентября 2023, 14:19
Матвиенко заявила о высокой легитимности выборов в новых регионах
РИА «Новости»
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Результаты выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях имеют самый высокий уровень легитимности, заявила в своем Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее оценке, они в очередной раз подтвердили итоги референдума о вхождении четырех новых регионов в состав России.

«Считаю, результаты голосования в четырех новых регионах <…> еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор - быть частью Российской Федерации», - подчеркнула Матвиенко.

Она выразила благодарность жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе.

«Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами», - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко указала, что жители регионов проявили ответственность, активность и неравнодушие. Даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада люди не побоялись выразить свою волю, заключила она.

Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко Выборы
11 сентября 2023, 14:05
«Били наотмашь». Памфилова заявила о 175 тысячах атак на портал ЦИК
РИА «Новости»
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За время проведения выборов портал Центризбиркома пережил 175 тысяч опасных атак. Об этом в ходе брифинга заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Кроме того, наш сайт подвергся трем DDoS-атакам, общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов», - отметила она.

По ее словам, на протяжении этого время злоумышленники целенаправленно били в одно место, но сайт выдержал.

«Интернет-портал ЦИК России пережил за эти дни 175 тысяч потенциально опасных воздействий, говорю очень корректно и мягко», - добавила Памфилова.

В действительности, по ее словам, речь идет о достаточно мощных ударах. Почти 90 тысяч из общего числа атак представляли воздействие высокой активности.

«Били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», - заключила председатель ЦИК.

Система ДЭГ во время выборов пережила более 27 тысяч DDоS-атак , отмечал ранее сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы
11 сентября 2023, 13:40
Раздачу «Миллиона призов» завершили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» получили 2,3 миллиона жителей Москвы. Об этом рассказали на сайте акции.

Ежедневно с 9 по 11 сентября случайным образом при помощи специальной программы организаторы определяли коды участников, победивших в розыгрыше. Они получили одну, три или пять тысяч призовых баллов.

«Розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы „Миллион призов“ завершены, и мы поздравляем 2,3 миллиона победителей!» - заявили на сайте.

Каждый призовой балл акции равен рублю, а потратить их можно в организациях-партнерах акции - в кафе, магазинах, музеях, театрах, а также в благотворительных центрах.

Победителей акции выбирали среди москвичей, принявших участие в онлайн-голосовании, или тех, кто отдал свой голос через терминал на избирательном участке. Столичные избиратели, которые впервые приняли участие в электронном голосовании, гарантированно получили тысячу баллов.

Ранее московским родителям, участвующим в акции, дали несколько выгодных советов , как потратить призовые баллы.

Москва 2023 Выборы ДЭГ-2023
11 сентября 2023, 08:57
ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра Москвы
Личный блог Сергея Собянина
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Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома России.

После обработки 99,91% бюллетеней с большим отрывом от соперников в борьбе за пост мэра победу одержал действующий мэр, набрав 76,38% голосов избирателей. В количественном соотношении за Собянина проголосовали 2 497 681 жителей столицы.

На втором месте, согласно данным ЦИК, оказался кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов - за него проголосовали 265 315 москвичей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов, за которого проголосовали 183 450 человек (5,61%).

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев оценил работу системы ДЭГ на выборах мэра Москвы. По его словам, никто из воспользовавшихся платформой не испытал технических проблем.

Сергей Собянин Единый день голосования Москва 2023 ДЭГ-2023

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