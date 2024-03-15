15 марта 2024, 17:37

Кот Кузя стал наблюдателем на избирательном участке на Ямале

Unsplash
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Необычный наблюдатель появился на избирательном участке в поселке Тазовский на Ямале. За голосованием на президентских выборах следит кот Кузя, сообщило «Ямал-Медиа».

Хозяин кота, член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, подобрал питомца на улице шесть лет назад. Мужчина заметил бездомного котенка возле избирательного участка, когда шел с голосования на президентских выборах 2018 года.

На этот раз Лапсуй взял Кузю на работу в качестве талисмана. Хозяин кота отметил, что животное следит за порядком на участке и поднимает настроение избирателям.

«Его уже много кто погладил сегодня. Многие удивились, увидев его здесь», - сообщил РИА «Новости» член УИК.

Лапсуй добавил, что решил не оставлять питомца на работе до закрытия избирательного участка, поскольку Кузя немного устал.

Голосование на выборах президента России продлится до 17 марта включительно. По данным на 16:00 15 марта, явка превысила 23%.

Коты Животные Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 17:27
Неудачную попытку поджечь избирательный участок в Петербурге сняли на видео
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В Санкт-Петербурге произошла попытка поджога одного из избирательных участков, расположенного в школе на Варшавской улице. Видео момента неудачного метания коктейля Молотова то ли в дверь, то ли в вывеску здания появилось в распоряжении «360».

На кадрах девушка, которая решила устроить эту провокацию, сначала сидела неподалеку от школы, занимаясь подготовкой орудия преступления.

Затем она подбежала к зданию и, поднявшись по ступенькам, кинула его в вывеску, но «коктейль» просто отскочил и упал на землю. Тогда девушка снова схватила бутылку и метнула второй раз. Емкость отлетела и упала с крыльца под окна школы. Началось возгорание.

После этого девушка бросилась с места преступления, но к ней сразу же направился мужчина, ставший очевидцем попытки поджога. Затем ее передали сотрудникам полиции.

О случившемся уже проинформировали ЦИК. Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Идет проверка.

По данным Shot , избирательный участок пыталась поджечь 22-летняя студентка. Она учится на четвертом курсе одного из городских вузов. В Петербург переехала из Благовещенска. Теперь ее ждет уголовная ответственность.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:28
«След из-за рубежа». Памфилова — об объяснениях задержанных за порчу урн
РИА «Новости»
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Объяснения, которые предоставили люди, задержанные за порчу избирательных урн, свидетельствуют о том, что в таких преступлениях есть след из-за рубежа. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«И это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма», - подчеркнула она.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:27
Уголовное дело возбудят в Лыткарине после порчи бюллетеней
РИА «Новости»
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Жителя Подмосковья арестовали после того, как он попытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. По факту случившегося возбудят уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Днем 15 марта на избирательном участке №1426 в Лыткарине произошло ЧП. Местный житель пришел на выборы, получил бюллетень, заполнил его, опустил в ящик для голосования, а следом залил в него синюю краску. Его в оперативном порядке задержали сотрудники полиции.

Во время допроса он рассказал, что на днях с ним связались неизвестные и сообщили, что на его имя якобы оформили кредиты в банке. Чтобы списать все долги, мошенники предложили мужчине прийти на избирательный участок и залить краску в урну с бюллетенями.

Сотрудники участковой избирательной комиссии составили акт о случившемся. Ящик, который залили краской, опечатали, а голосование продолжили в резервном.

В отношении россиянина возбудят уголовное дело по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Уголовное дело Банки Кредиты Полиция Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:04
ЦИК предупредил все комиссии об усилении охраны избирательных урн
РИА «Новости»
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Все избирательные комиссии получили распоряжение ЦИК о необходимости усилить охрану ящиков для голосования на фоне случаев попыток провокаций. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Запад не хочет, чтоб урны вскрывали. Они придумывают фейки, но система научилась их моментально разоблачать», - заметила она.

Также Памфилова сообщила о новом случае попытки порчи ящика с бюллетенями. Это произошло в Воронеже. Там женщина вылила в урну зеленку.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Я напомню, это 141 статья УК РФ. [Она предусматривает] до пяти лет лишения свободы специально для всех подонков, которые готовы уничтожить голоса людей», - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента — 2024

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