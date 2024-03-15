Кот Кузя стал наблюдателем на избирательном участке на Ямале

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Хозяин кота, член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, подобрал питомца на улице шесть лет назад. Мужчина заметил бездомного котенка возле избирательного участка, когда шел с голосования на президентских выборах 2018 года.

На этот раз Лапсуй взял Кузю на работу в качестве талисмана. Хозяин кота отметил, что животное следит за порядком на участке и поднимает настроение избирателям.

«Его уже много кто погладил сегодня. Многие удивились, увидев его здесь», - сообщил РИА «Новости» член УИК.

Лапсуй добавил, что решил не оставлять питомца на работе до закрытия избирательного участка, поскольку Кузя немного устал.

Голосование на выборах президента России продлится до 17 марта включительно. По данным на 16:00 15 марта, явка превысила 23%.