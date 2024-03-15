Космонавты российского экипажа МКС проголосовали на выборах президента
Участники 70-й длительной экспедиции на МКС проголосовали в первый день выборов президента России. Свои голоса отдали космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Чтобы реализовать свое избирательное право, космонавты выбрали доверенное лицо на Земле. Им стал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.
Он вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия - РКК «Энергия» имени С. П. Королева, уточнили в пресс-службе.
Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня - с 15 по 17 марта. У 29 регионов есть возможность отдать свои голоса посредством ДЭГ. Утром 15 марта Минцифры сообщало, что на федеральной платформе дистанционного голосования проголосовали свыше 900 тысяч человек.