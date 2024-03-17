Колоссальный отрыв. Путин набрал на выборах президента 87,26% голосов

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что Владимир Путин победил на выборах в России с историческим результатом. Папа римский Франциск поздравил Путина с избранием на должность президента России.

Также свои поздравления главы государства направили зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и глава ДНР Денис Пушилин.

Выборы в России длились три дня: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%.