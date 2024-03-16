Кадыров проголосовал на выборах в родовом селе Ахмат-Юрт

Участвовать в голосовании глава Чечни приехал вместе с членами семьи. После он поделился впечатления от организации работы участка. По мнению Кадырова, все проходит отлично.

«Праздничное настроение. [Люди] выбирают свое будущее на шесть лет», - отметил чеченский лидер, которого процитировал ТАСС.

В этом году выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В таком формате их организуют впервые. Также почти треть регионов страны может использовать формат дистанционного электронного голосования.

По данным ЦИК на 16:00, явка на выборы в целом по стране с учетом ДЭГ составила 50,36%.