Избирательные участки Подмосковья закрылись на ночь
Завершился второй день голосования на выборах президента России. В Московской области закрылись все избирательные участки, сообщил Мособлизбирком.
Участки прекратили работу в 20:00. На ночь для обеспечения сохранности бюллетени из стационарных ящиков перенесли в сейф-пакеты и поместили в сейфы. Явка в Подмосковье к вечеру 16 марта достигла 48,87% на избирательных участках и 89,7% в системе дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие 2 604 665 и 774 867 человек соответственно.