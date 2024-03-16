16 марта 2024, 20:15

Избирательные участки Подмосковья закрылись на ночь

РИА «Новости»
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Завершился второй день голосования на выборах президента России. В Московской области закрылись все избирательные участки, сообщил Мособлизбирком.

Участки прекратили работу в 20:00. На ночь для обеспечения сохранности бюллетени из стационарных ящиков перенесли в сейф-пакеты и поместили в сейфы. Явка в Подмосковье к вечеру 16 марта достигла 48,87% на избирательных участках и 89,7% в системе дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие 2 604 665 и 774 867 человек соответственно.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 20:07
«Та самая дверь». Ивлеева пришла на избирательный участок
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Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России, лично посетив избирательные участок. Фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

«Та самая дверь», - написала Ивлеева под снимком.

Для участия в голосовании блогер выбрала черный бомбер, штаны такого же цвета, очки и водолазку с высоким воротом.

Днем ранее певец Филипп Киркоров отдал свой голос через электронный терминал на выборах президента России. В разговоре с журналистами артист отметил, что поход на выборы является важной семейной традицией.

В декабре 2023 года Настя Ивлеева провела скандальную вечеринку , на которую многие звезды пришли в откровенных костюмах. Мероприятие вызвало общественный резонанс, после которого представители шоу-бизнеса принесли публичные извинения. Среди них был и Киркоров.

Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 19:21
ЦИК анонсировал первые результаты выборов президента
РИА «Новости»
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Результаты голосования на выборах президента России начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Первые результаты после 21:00. Так по закону», - сказал он.

Итоги выборов можно публиковать, когда закроется последний избирательный участок, объяснил он. Булаев уточнил, что в 20:00 (21:00 по московскому времени) завершится голосование в Калининграде.

Явка на выборах президента России днем 16 марта, во второй день голосования, превысила 50%. На избирательных участках зарегистрировали 214 безвозвратно испорченных бюллетеней. Россияне поливали их жидкостью, а в некоторых случаях пытались поджечь.

Депутаты предложили к следующим выборам разработать закон и ужесточить наказание за срыв голосования.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 19:09
Красная Королева и Чебурашка. Герои сказок проголосовали в ХМАО
РИА «Новости»
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Многие жители ХМАО пришли на избирательные участки в костюмах сказочных персонажей. Об этом сообщило Ura.ru.

В Нефтеюганске видели Красную Королеву из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В Сургуте проголосовать за своего кандидата пришли Красавица и Чудовище - герои сказки Шарля Перро. В Нижневартовске на избирательном участке появилась Щука из русской народной сказки.

В некоторых населенных пунктах видели голосовавшего Чебурашку. Друга Крокодила Гены заметили в Пыть-Яхе и Югорске.

Ранее в Подмосковье на выборах появился Александр Пушкин. Фрак и цилиндр примерил на себя местный учитель физкультуры.

ХМАО Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 18:37
«Лучшее будущее для внуков». Узница концлагеря проголосовала на выборах в Солнечногорске
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Бывшая узница фашистского концлагеря Галина Щептева проголосовала на выборах президента России. Она пришла на избирательный участок в Солнечногорске.

«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы», - сказала Щептева.

Женщину на выборах сопроводил ее правнук, который учится в Радумльском лицее-интернате имени Василия Татищева. В будущем он также намерен постоянно ходить на выборы и исполнять свой гражданский долг.

«Я сегодня привел свою прабабушку на избирательный участок на выборы Президента России. Бабушку сопровождаю на выборы уже второй раз, она уже в возрасте и ее надо поддерживать», - добавил молодой человек.

Ранее на выборах в Серпухове проголосовал чемпион мира по боксу по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов.

Выборы президента — 2024

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