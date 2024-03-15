15 марта 2024, 08:04

Избирательные участки открылись в Туве

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В Туве утром 15 марта открылись 187 избирательных участков. Жители республики смогут проголосовать за президента России и выбрать территории для благоустройства в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

«В республике все участки открылись вовремя, без происшествий. С самого утра большие очереди. Люди идут целыми семьями, у всех праздничное настроение», - сказал он.

Владислав Ховалыг с женой проголосовали на участке в гимназии № 5 города Кызыла. Всего в Туве открыли 187 участков. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Одновременно с выборами президента началось голосование за общественные пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбрать проекты можно в пунктах на территории Кызыла и поселка городского типа Каа-Хем.

Голосование в восьми регионах Сибири стартовало в 08:00 (04:00 по московскому времени). Кроме Тувы избирательные участки открыли в Хакасии, Красноярском крае и других субъектах.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 09:10
Избирателей на участке в Можайске встретили девушки в русских народных костюмах
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Девушки в русских народных костюмах и артист в ростовом костюме медведя встречают избирателей на участке № 1577 в Можайском культурно-досуговом центре. Сразу после открытия сюда уже прибыли первые желающие отдать свой голос на выборах главы государства.

В числе первых проголосовавших были депутат Совета депутатов Василий Овчинников и супруга участника СВО Светлана Лозбенева.

Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования. Избирательные участки все три дня будут доступны с 08:00 до 20:00.

В Московской области их открылось 3928. На участках в дни голосования будут работать 36,3 тысячи сотрудников УИКа.

Можайск Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:39
Более тысячи избирательных участков открылись в Ленобласти
Unsplash
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В Ленинградской области началось голосование за президента России. Открылись более тысячи избирательных участков, сообщило региональное правительство.

«Сегодня, в 08:00 в Ленинградской области открылись 1007 избирательных участков», - объявила пресс-служба.

В регионе насчитали 1 421 905 избирателей. Кроме того, открыли 12 временных избирательных участков в больницах, СИЗО и воинских частях. Жители соседних стран, в том числе Эстонии, смогут проголосовать в Ивангороде. На всех участках, за исключением временных, установили видеонаблюдение с возможностью трансляции на служебный портал или средства видеорегистрации.

На 194 избирательных участках подключат комплексы обработки бюллетеней. Там смогут проголосовать более 333 тысяч человек, или 23,45% от общего числа избирателей региона.

Одновременно с Ленобластью избирательные участки открылись во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени. На участие в дистанционном электронном голосовании заявились около пяти миллионов россиян.

Ленинградская область Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:33
Свыше 2200 участков для голосования на выборах президента открылись в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начали работать более 2200 участков для голосования на выборах президента России. Выборы в стране будут проходить три дня. Основным днем станет 17 марта.

Участки будут открыты с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько из них будут работать в больницах и СИЗО, а в воскресенье два участка организуют для голосования лиц без определенного места жительства.

Проголосовать избиратели смогут традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно - при помощи терминалов электронного голосования.

Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, за исключением нескольких участков в воинских частях, «покрытых» видеофиксацией.

Также видеофиксацию применили в медучреждениях и следственных изоляторах. В открытом доступе трансляции не будет, его смогут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению.

Она будет идти круглосуточно все три дня голосования с момента открытия участков и до конца работы участковых комиссий.

Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 08:27
Наблюдатели от СНГ прибыли на избирательный участок в Звенигороде
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Утром 15 марта к открытию избирательного участка в спортивном комплексе «Звезда» в Звенигороде прибыли наблюдатели от СНГ. Об этом в сообщил Мособлизбирком.

Возглавил миссию наблюдателей заместитель генерального секретаря СНГ Ильхам Нематов. Руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ стал Евгений Козяк.

Ожидается, что наблюдатели посетят не менее трех избирательных участков в Одинцовском городском округе.

Выборы президента РФ Содружество независимых государств

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