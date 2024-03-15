Избирательные участки открылись в самом западном регионе России

В общей сложности в Калининградской области будут работать 569 избирательных участков, включая временные участки в больницах и СИЗО.

В этом году впервые для граждан РФ, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Два из них - на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.

В избиркоме уточнили, что в Чернышевском и Мамоново все дни голосования будут работать пункты в автобусах. Они откроются в 10.00 по московскому времени, закроются раньше - в 19.00 (мск). В Багратионовске пункт для голосования организовали в здании бывшего кафе, в Советске это здание избирательного участка № 571.