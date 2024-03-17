17 марта 2024, 05:11

Избирательные участки открылись в Китае и Японии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Китае и Японии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Граждане РФ смогут проголосовать в шести китайских городах - в российском посольстве в Пекине и помещениях заграничных учреждений нашей страны в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

В Японии можно будет проголосовать в посольстве России в Токио, а также на участках в генеральных консульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Как сообщил источник в посольстве, в стране проживает примерно 10 тысяч россиян. На выборах будут присутствовать наблюдатели, имеющие аккредитацию и специально оформленные направления.

«Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования», - заявили в российском посольстве.

Ранее сообщили, что россиянам, проживающим в Эстонии, разрешили голосовать только на одном участке в Таллине.

Япония Китай Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 01:53
Уехавшим в Эстонию россиянам разрешили голосовать лишь на одном участке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Эстонии голосование на выборах президента для россиян пройдет 17 марта. Для граждан РФ будет работать только один избирательный участок в Таллине, сообщило РИА «Новости».

По данным посольства России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории страны граждане РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке № 8345 на улице Пикк, дом 23.

В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования усилят меры охраны и контроля. Также на территории посольства ограничат фото- и видеосъемку и запретят проносить с собой сумки, рюкзаки, зажигалки и другие потенциально опасные предметы.

В первый день голосования, 15 марта, жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш. Проголосовать на выборах президента России можно было и в Таиланде.

Россия Эстония Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 00:16
Розыгрыш «Миллион призов» среди проголосовавших в Москве проведут 17 марта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Второй розыгрыш «Миллион призов» среди москвичей, которые проголосовали электронно на выборах президента, состоится в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе пройдет 17 марта. Стать его участниками смогут москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:00 15 марта до 20:00 16 марта», - указали в сообщении.

Всем победителям с номера DIT_MOS направят сообщение с информацией о выигрыше. Участник активирует уникальный код на сайте программы и сможет получить выигрыш до 30 марта включительно.

По данным Мособлизбиркома, более трех миллионов жителей Московской области участвовали в голосовании на выборах президента России на участках, а также с помощью системы ДЭГ.

Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 23:51
Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Профессора вуза, которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», - заявил он.

По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.

Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца , заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.

Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.

Вузы Суд Екатеринбург Аресты Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 23:07
Итоги второго дня голосования на выборах президента подвели в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более трех миллионов жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах президента России на участках и с помощью системы ДЭГ. Общая явка по итогам двух дней составила 54,56% от общего числа избирателей или 3 379 531 человек.

Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс уточнил, что голосование на участках бюллетенями выбрали 48,87% избирателей или 2 604 665 человек в реальных числах. Число проголосовавших с помощью системы ДЭГ увеличилось до 89,70% или 774 867 человек.

Он подчеркнул, что второй день голосования на выборах президента России оказался очень ярким, благодаря приходу на избирательные участки известных жителей.

«Это и футболисты национальной сборной, которые проголосовали в ходе сборов. Все вместе приехали. Это и одна из моих любимых актрис Мария Аронова, это и 101-летний ветеран из Истры Григорий Анохин», - перечислил Фурс.

Секретарь Мособлизбиркома добавил, что также на участки в Московской области сегодня пришли для участия в голосовании губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Памфилова.

В последний день голосования в 27 городских округах Московской области откроют 57 избирательных участков для избирателей, которые не могут посетить обычные комиссии. Речь идет о больницах, воинских частях, предприятиях закрытого типа, а также следственных изоляторах.

Также для голосования жителей удаленных территорий Московской области организуют 407 мобильных передвижных пунктов. Речь идет о населенных пунктов без специальных помещений и расположенных на большом удалении.

Общая явка по всей России по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 58,41%. Здесь учли число избирателей, которые пришли на участки или воспользовались системой ДЭГ.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме