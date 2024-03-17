Избирательные участки открылись в Китае и Японии

Граждане РФ смогут проголосовать в шести китайских городах - в российском посольстве в Пекине и помещениях заграничных учреждений нашей страны в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

В Японии можно будет проголосовать в посольстве России в Токио, а также на участках в генеральных консульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Как сообщил источник в посольстве, в стране проживает примерно 10 тысяч россиян. На выборах будут присутствовать наблюдатели, имеющие аккредитацию и специально оформленные направления.

«Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования», - заявили в российском посольстве.

Ранее сообщили, что россиянам, проживающим в Эстонии, разрешили голосовать только на одном участке в Таллине.