15 марта 2024, 07:53

Избирательные участки открыли еще в пяти регионах России

РИА «Новости»
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Голосование на выборах президента России началось в четырех субъектах Приволжского федерального округа и одном — Южного. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование на выборах президента России началось в четырех субъектах Приволжского федерального округа и одном - Южного. Об этом сообщило РИА «Новости».

Время в этих регионах отличается от московского на один час. В 08:00 (07:00 по московскому времени) голосование стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и Республике Удмуртия.

Власти Саратовской области объявили о проведении фотоконкурса «Мой выбор 2024» среди избирателей. Авторы лучших снимков с избирательного участка получат сертификаты в магазины электроники и бытовой техники. Голосование организовали на 1642 участках.

На территории Удмуртии открыли 1110 постоянных и 14 временных избирательных участков. В регионе насчитали почти 1,2 миллиона избирателей.

Выборы президента России стартовали также в Приморье, Хабаровском крае, Башкирии, Омской области и других регионах.

Участники спецоперации проголосовали досрочно.

Удмуртия Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 06:44
Открылись избирательные участки на Урале
РИА «Новости»
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Голосование на выборах президента России началось в регионах Уральского и некоторых субъектах Приволжского федеральных округов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки открылись в 08:00 (06:00 по московскому времени). В Свердловской области заработали 81 территориальная, 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий. Местные жители также могли подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. В Челябинской области открылись 2276 избирательных участков, в Курганской области - 799 избирательных участков и еще пять запустят 17 марта.

Первые избиратели проголосовали в Пермском крае, Оренбургской и Тюменской областях, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Досрочное голосование завершилось в армии. С 25 февраля в выборах могли принять участие бойцы СВО , военнослужащие в отдаленной местности, а также в Сирии и Нагорном Карабахе.

Урал ЦИК РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 05:23
Выборы президента России начались в Омской области
РИА «Новости»
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В Омской области открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального избиркома.

Голосование продлится три дня. Численность избирателей в регионе составила почти 1,5 миллиона человек.

«В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков - 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков», - уточнили в избиркоме.

Ранее стартовало голосование в Бурятии. В одном из сел республики избиратели прибыли на участок в национальных костюмах и верхом на лошадях.

Участки для голосования открылись в восьми регионах Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской области, Туве и Красноярском крае.

За рубежом россияне прибыли в генеральное консульство России в Таиланде , чтобы внести вклад в будущее страны. Сюда пришли не только российские туристы, но и граждане РФ, проживающие в королевстве долгое время.

Россия Сибирь Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 04:27
Участки для голосования на выборах открылись в восьми регионах Сибири
РИА «Новости»
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Избирательные участки для трехдневного голосования на президентских выборах открылись в 08:00 (04:00 по московскому времени) в восьми регионах Сибири. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Хакасии открылись 375 участковых избирательных комиссий, в том числе в республиканской больнице и следственном изоляторе. Численность избирателей здесь составила 395 078 человек.

В Красноярском крае открылся 2071 участок, включая 24 в местах временного пребывания избирателей - в больницах, железнодорожном вокзале и аэропорту. Голосовать здесь будут более двух миллионов человек.

В Кемеровской области открылись 1566 стационарных участков, в том числе 69 для граждан без регистрации по месту жительства на территории РФ. В Кузбассе можно будет проголосовать на 11 временных участках в санатории, СИЗО и больницах.

В Туве заработали 187 участков при численности избирателей в 206 030 человек, в Томской области - 748, в Новосибирской области - 1804, в Алтайском крае - 1701, а в Республике Алтай - 235.

Самыми первыми на выборах открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке , затем на Колыме, Сахалине и Курилах , в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.

Россия Сибирь Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 03:26
Бурятия и Иркутская область начала голосовать на президентских выборах
РИА «Новости»
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В Бурятии и Иркутской области участки для голосования на выборах президента России открылись в 08:00 (03:00 по московскому времени). Об этом сообщило РИА «Новости».

В Иркутской области открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков, оснащенных видеорегистраторами или системами видеонаблюдения. В Бурятии открылись более 80 участковых избиркомов.

В первом регионе зарегистрированы более 1,8 миллиона избирателей, а во втором - почти 700 тысяч.

За ходом голосования будут следить наблюдатели. В Иркутской области этим займутся более пяти тысяч человек, направленных от кандидатов в президенты, партий и областной общественной палаты. В Бурятии на участки выйдут 2,5 тысячи общественных наблюдателей.

Досрочное голосование в этих регионах началось в конце февраля и завершилось 14 марта. Свои голоса смогли отдать избиратели, проживающие в труднодоступных районах.

Еще раньше выборы президента РФ стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах , а чуть позже голосование началось в Забайкалье, Якутии и Приамурье.

Иркутская область Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Бурятия КПРФ

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