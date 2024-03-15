Избирателей на участке в Можайске встретили девушки в русских народных костюмах

Выборы президента России начались в Подмосковье. В Пушкино многодетная семья Трясуновых с шестью детьми пришла голосовать на участок № 2483. «360» показал первых избирателей.

Супруги взяли с тобой трех из шести детей. Самых маленьких привезли на коляске и заполняли бюллетени, держа их на руках. В школе № 11 на улице Просвещения семью встретил аниматор в костюме Чебурашки.

«Так я еще никогда не переживала», - призналась женщина.

Некоторые жители Пушкино пришли на участки заранее, задолго до открытия. Рамиль Салихович заявил, что приехал в начале восьмого утра и все это время дожидался в машине.

В Лосино-Петровском городском округе одним из первых проголосовал местный житель по имени Александр Путин. Мужчина торопился на работу, поэтому пришел к открытию. В Воскресенске избиратели привели с собой домашних животных.