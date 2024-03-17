Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%
Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах президента России составила 94%, заявили в Минцифры. Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов отметил в информационном центре ЦИК, что это абсолютный рекорд в мире.
«Явка 94%, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», - сказал он.
Артамонов уточнил, что общее число проголосовавших дистанционно составило 4 499 003.
Ранее ЦИК России сообщил о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы ДЭГ на выборах президента. Чаще всего хакеры пытались атаковать сам портал голосования. Также была серьезная DDOS-атака на систему видеонаблюдения на избирательных участках.