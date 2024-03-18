18 марта 2024, 11:14

Итоги выборов в России официально подведут 21 марта

РИА «Новости»
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Официальные итоги выборов президента в России подведут 21 марта. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Заседание Центризбиркома намечено на 11:00. На данный момент в государственную систему «ГАС Выборы» уже вывели 99,74% протоколов.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 11:45
Более 700 бюллетеней признали недействительными на выборах
РИА «Новости»
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Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.

«У нас система открытая: на каждом участке наблюдатель, видеонаблюдение. Все детали были выявлены, пришлось признать эти бюллетени недействительными», - сообщила она.

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 10:43
Путин набрал 81,65% голосов в Петербурге
РИА «Новости»
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Владимир Путин лидировал на президентских выборах в Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% голосов. Об этом в Telegram-канале написал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Действующий российский лидер набрал 81,65%.

За Владислава Даванкова проголосовали 7,01%, за Леонида Слуцкого - 5,13%, за Николая Харитонова - 3,49%. Участие в выборах приняли 74,40% избирателей.

В Московской области по итогам обработки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 86,50% голосов, в Москве - 85,13%.

С победой на выборах Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро , власти Кубы , а также папа римский. Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что сербский народ рад таким результатам голосования.

Поздравления не стали отправлять Соединенные Штаты и Германия , а Польша заявила, что выборы в России якобы не были законными.

Санкт-Петербург Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 10:43
Президентские выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина — Слуцкий
РИА «Новости»
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Результаты выборной кампании доказали устойчивый авторитет президента России Владимира Путина. Об этом на пресс-конференции заявил участвовавший в выборах председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его процитировала пресс-служба партии.

По его словам, президентская выборная кампания в России стала исторической.

«Выборы показали небывалую консолидацию российского общества именно сейчас», - отметил Слуцкий.

Голосование на выборах главы государства длилось три дня - с 15 по 17 марта. Центризбирком сообщил, что после обработки 90% протоколов Путин набрал 87,20% голосов. На втором месте шел кандидат от КПРФ Николай Харитонов, получивший 4,28% голосов. Третьим стал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,93%. Слуцкий по итогам обработки 90% протоколов набрал 3,17%.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах. Также глава государства получил поздравление с переизбранием от кубинских властей.

Россия Владимир Путин Леонид Слуцкий ЛДПР Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 09:56
Путин набрал 86,50% голосов после обработки всех бюллетеней в Подмосковье
РИА «Новости»
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Владимир Путин победил на выборах президента России в Подмосковье с 86,50% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Данные результатов голосования опубликовали в информцентре ЦИК.

Голосование по всей России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов в Московской области стало известно, что за Путина голоса отдала большая часть избирателей - 86,50%.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набрал 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков - 4,21%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,04%.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на выборах. Обращения к главе государства также направили власти Кубы , Венесуэлы и папа римский.

Однако в Польше назвали президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Великобритания вообще обвинила российского лидера в том, что он якобы украл выборы.

Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024

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