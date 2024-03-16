16 марта 2024, 23:07

Итоги второго дня голосования на выборах президента подвели в Подмосковье

РИА «Новости»
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Более трех миллионов жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах президента России на участках и с помощью системы ДЭГ. Общая явка по итогам двух дней составила 54,56% от общего числа избирателей или 3 379 531 человек.

Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс уточнил, что голосование на участках бюллетенями выбрали 48,87% избирателей или 2 604 665 человек в реальных числах. Число проголосовавших с помощью системы ДЭГ увеличилось до 89,70% или 774 867 человек.

Он подчеркнул, что второй день голосования на выборах президента России оказался очень ярким, благодаря приходу на избирательные участки известных жителей.

«Это и футболисты национальной сборной, которые проголосовали в ходе сборов. Все вместе приехали. Это и одна из моих любимых актрис Мария Аронова, это и 101-летний ветеран из Истры Григорий Анохин», - перечислил Фурс.

Секретарь Мособлизбиркома добавил, что также на участки в Московской области сегодня пришли для участия в голосовании губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Памфилова.

В последний день голосования в 27 городских округах Московской области откроют 57 избирательных участков для избирателей, которые не могут посетить обычные комиссии. Речь идет о больницах, воинских частях, предприятиях закрытого типа, а также следственных изоляторах.

Также для голосования жителей удаленных территорий Московской области организуют 407 мобильных передвижных пунктов. Речь идет о населенных пунктов без специальных помещений и расположенных на большом удалении.

Общая явка по всей России по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 58,41%. Здесь учли число избирателей, которые пришли на участки или воспользовались системой ДЭГ.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 22:51
Чебурашка, Баба-яга и гепард голосовали на выборах президента в Липецкой области
Freepik
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В Липецкой области на избирательных участках проголосовали Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

«К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника», - уточнил канал.

Не менее креативными оказались и жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые пришли на участки в костюмах сказочных персонажей. Красная Королева из «Алисы в Стране чудес» проголосовала в Нефтеюганске, в Нижневартовске появилась Щука из русской народной сказки, в Югорске и Пыть-Яхе заметили Чебурашку.

На избирательном участке в подмосковном Красногорске проголосовал учитель физкультуры в образе Александра Пушкина.

Ранее Центризбирком России сообщил, что на момент закрытия избирательных участков во второй день голосования на выборах президента РФ общая явка составила 58,41%.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:36
Явка на выборах президента России 16 марта к 21:00 превысила 58%
РИА «Новости»
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Общая явка к 21:00 второго дня голосования на выборах президента РФ составила 58,41%. Об этом сообщил ЦИК России.

Последними в России закрылись участки в Калининградской области. Самую высокую явку в избирательные участки зафиксировали в Туве (87,15%), в Кемеровской области (83,17%) и Ямало-Ненецком автономном округе (82,38%).

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят в трехдневном формате - с 15 по 17 марта.

Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:33
ЦОД Подмосковья встретил особых гостей во второй день выборов президента России
Телеканал «360»
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В Центре общественного наблюдения (ЦОД) во второй день президентских выборов встретили особых гостей, в числе которых был герой России Сергей Лысюк, председатель  Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, депутаты Московской областной думы (МОД) и актер театра и кино Аристарх Венес. Об этом «360» рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По словам Дмитриевой, это был довольно насыщенный и интересный день. ЦОД посетил Герой России, почетный житель Подмосковья и президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

«Он высоко оценил организацию работы нашего центра, и отметил, что такая форма, особенно с точки зрения прозрачности процесса, могла бы быть универсальной, в плане наблюдения за другими важными социальными явлениями в стране», - рассказала Дмитриева.

Другой не менее важный гость - Александр Брод. По словам зампреда ОП МО, положительная оценка работы ЦОД человеком с таким высоким уровнем экспертности для них очень важна.

«Всем нашим гостям было как минимум интересно. Наша интерактивная зона, зона видеонаблюдения она очень живая», - поделилась Дмитриева.

Также она рассказала о проделанной работе в этот день, отметив, что ее коллеги из ЦОД 369 раз обратились в участковые и территориальные избирательные комиссии для уточнения информации с целью корректировки визуальной картинки либо сообщений о предполагаемых нарушениях.

Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:29
Избиратели в Москве приняли участие в розыгрыше «Миллион призов»
РИА «Новости»
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Более 1,6 миллиона москвичей, которые проголосовали в электронном формате на выборах президента, стали победителями в первом из трех розыгрышей программы «Миллион призов». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека. Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю)», - указали в сообщении.

Баллы можно будет использовать для обмена на покупки у партнеров акции в магазинах, кафе или театрах, а также направить на благотворительные цели.

Все победители получат СМС с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Уникальный код участника активируется на сайте программы до 30 марта включительно. Более подробно информацию можно изучить на сайте ag-vmeste.ru.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента на 20:34 16 марта составило 57,25%. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что второй день голосования в Москве прошел спокойно.

Выборы президента — 2024 Москва

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