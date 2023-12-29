29 декабря 2023, 18:33

Иностранные хакеры атаковали сайт кандидата Путина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сайт кандидата в президенты Владимира Путина атаковали иностранные хакеры. Избирательный штаб уже принял все необходимые меры, сообщила его глава Александра Суворова. Ее слова привело РИА «Новости».

Она рассказала, что сайт кандидата в президенты России запустили днем 29 декабря. Уже в 13:00 по московскому времени штаб Путина начал фиксировать DDoS-атаки на интернет-ресурс из-за рубежа.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - отметила Суворова.

Хакеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
27 декабря 2023, 14:00
Более трети избирателей смогут проголосовать на выборах президента дистанционно
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян — более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов - это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах», - заявила она.

Еще четыре года назад проголосовать в дистанционном формате могли лишь несколько тысяч избирателей. Тогда ДЭГ организовали впервые в единственном регионе, напомнила Памфилова.

Выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся 17 марта, пожелали уже 33 человека. В Кремле не слишком удивились такому ажиотажу - как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , люди «заявляют о своих политических амбициях», имея такое право по Конституции.

В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян - более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
26 декабря 2023, 14:56
«Естественно». Песков не удивился количеству кандидатов на пост президента России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не удивился количеству желающих участвовать в президентсих выборах в 2024 году. По его словам, люди пользуются своим конституционным правом.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. <…> В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата», - процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Песков отметил, что чьи-то политические амбиции реализуемы, чьи-то - нет.

По информации ЦИК, о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы заявили уже 33 человека , в то время как пять дней назад их было всего 16. Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его решение выставить свою кандидатуру на выборы главным политическим решением года. По ее мнению, задача всех органов власти - обеспечить полную прозрачность голосования.

Выборы пройдут 17 марта.

Кремль Дмитрий Песков Россия Валентина Матвиенко Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы
26 декабря 2023, 12:30
ЦИК назвал количество кандидатов на выборах президента России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
О намерении участвовать в выборах президента России заявили 33 человека, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Его процитировало РИА «Новости».

«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», - ответил Булаев на соответствующий вопрос.

Голосование состоится 17 марта. КПРФ выдвинула на выборы Николая Харитонова, ЛДПР - Леонида Слуцкого, партия «Новые люди» - Владислава Даванкова. Действующий президент Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поданные им документы 20 декабря. На тот момент ЦИК получил 16 заявок от кандидатов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытки «мощных вмешательств» в процедуру выборов и усиление информационной войны, однако заверила, что мониторинговая группа при СФ не допустит этих вмешательств. Она назвала задачей всех органов власти обеспечение прозрачности выборного процесса и отметила, что российская избирательная система - одна из наиболее совершенных в мире.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы
24 декабря 2023, 11:59
Лидер партии Социальной защиты Михайлов подал документы в ЦИК
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения на странице «ВКонтакте».

В субботу состоялся X внеочередной съезд партии Социальной защиты. Ее члены выдвинули кандидатуру Михайлова для участия в мартовских выборах.

Партию Социальной защиты он возглавляет с 2019 года. В сентябре 2020 года Михайлов в пятый раз стал депутатом Костромской областной Думы.

Выборы президента РФ

Новости по теме