В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян — более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов - это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах», - заявила она.

Еще четыре года назад проголосовать в дистанционном формате могли лишь несколько тысяч избирателей. Тогда ДЭГ организовали впервые в единственном регионе, напомнила Памфилова.

Выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся 17 марта, пожелали уже 33 человека. В Кремле не слишком удивились такому ажиотажу - как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , люди «заявляют о своих политических амбициях», имея такое право по Конституции.

В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян - более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».