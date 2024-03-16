Информсистемы Москвы в дни выборов атаковали хакеры из США и Великобритании

«Часть из атак - с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Провести их можно из любой страны. Зафиксированы и прямые атаки с серверов, располагающихся в США и Великобритании», - сказал он.

Московская система электронного голосования, по информации главы штаба, отразила большое количество атак с первого дня выборов. Вадим Ковалев заявил, что она надежно защищена. Голосование, по его словам, прошло штатно, каждый бюллетень зачли и записали в блокчейн.

Избирательные участки закрылись в столичном регионе в 20:00. Явка избирателей в целом по России составила 57,25%.