16 марта 2024, 20:50

Информсистемы Москвы в дни выборов атаковали хакеры из США и Великобритании

РИА «Новости»
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Хакеры атаковали информационные системы Москвы. Операции проводили из США и Великобритании, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев. Движение сообщило об этом в Telegram-канале.

«Часть из атак - с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Провести их можно из любой страны. Зафиксированы и прямые атаки с серверов, располагающихся в США и Великобритании», - сказал он.

Московская система электронного голосования, по информации главы штаба, отразила большое количество атак с первого дня выборов. Вадим Ковалев заявил, что она надежно защищена. Голосование, по его словам, прошло штатно, каждый бюллетень зачли и записали в блокчейн.

Избирательные участки закрылись в столичном регионе в 20:00. Явка избирателей в целом по России составила 57,25%.

ЦИК РФ Хакеры Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 20:37
МГИК рассказал, как прошел второй день голосования в Москве
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Второй день голосования на выборах президента России в Москве прошел в штатном режиме, несмотря при высокую активность избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее процитировало РИА «Новости».

«При высокой активности избирателей второй день прошел штатно, спокойно и организованно», - сказала она.

Кириллова также отметила, что несмотря на кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев не наблюдалось. Вся техника работала исправно.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 16 марта составило 57,25%. Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 20:36
ЦИК обновил данные по явке на выборах президента России
РИА «Новости»
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Число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 субботы, 16 марта, составило 57,25%. Это следует из данных на сайте Центризбиркома.

Сведения продолжают поступать из Калининградской области, где голосование закончится в 21:00 по московскому времени.

Из-за разницы в часовых поясах участки в самом западном регионе России пока еще продолжают работать.

В предварительных результатах Центризбирком подсчитал пришедших на участки избирателей, а также тех, кто воспользовался системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят три дня: с 15 по 17 марта. Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. Также на этих выборах впервые самое широкое распространение получила система ДЭГ, которую распространили на треть регионов России.

В число субъектов-лидеров по дистанционному голосованию избирателей вошли Камчатка, Алтайский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области и Чувашия.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 20:15
Избирательные участки Подмосковья закрылись на ночь
РИА «Новости»
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Завершился второй день голосования на выборах президента России. В Московской области закрылись все избирательные участки, сообщил Мособлизбирком.

Участки прекратили работу в 20:00. На ночь для обеспечения сохранности бюллетени из стационарных ящиков перенесли в сейф-пакеты и поместили в сейфы. Явка в Подмосковье к вечеру 16 марта достигла 48,87% на избирательных участках и 89,7% в системе дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие 2 604 665 и 774 867 человек соответственно.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 20:07
«Та самая дверь». Ивлеева пришла на избирательный участок
Telegram
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Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России, лично посетив избирательные участок. Фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

«Та самая дверь», - написала Ивлеева под снимком.

Для участия в голосовании блогер выбрала черный бомбер, штаны такого же цвета, очки и водолазку с высоким воротом.

Днем ранее певец Филипп Киркоров отдал свой голос через электронный терминал на выборах президента России. В разговоре с журналистами артист отметил, что поход на выборы является важной семейной традицией.

В декабре 2023 года Настя Ивлеева провела скандальную вечеринку , на которую многие звезды пришли в откровенных костюмах. Мероприятие вызвало общественный резонанс, после которого представители шоу-бизнеса принесли публичные извинения. Среди них был и Киркоров.

Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева Выборы президента — 2024

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