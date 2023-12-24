Харитонов отказался «нести отсебятину» и критиковать Путина на выборах

Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru , что не планирует «нести отсебятину».

«Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается», - объяснил Харитонов.

По его словам, он идет на президентские выборы, осознавая высокую ответственность, ведь избирательная кампания будет проходить в непростых условиях для руководства страны. Депутат напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, которая отвлекает на себе и внимание, и материальные ресурсы государства.

Харитонов признался, что планирует провести свою предвыборную кампанию «тактично, грамотно, профессионально».

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил, что члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в субботу, 23 декабря. Также стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, хотя сбор подписей от граждан не останавливали.