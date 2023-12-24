24 декабря 2023, 01:24

Харитонов отказался «нести отсебятину» и критиковать Путина на выборах

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru, что не планирует «нести отсебятину».

Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru , что не планирует «нести отсебятину».

«Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается», - объяснил Харитонов.

По его словам, он идет на президентские выборы, осознавая высокую ответственность, ведь избирательная кампания будет проходить в непростых условиях для руководства страны. Депутат напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, которая отвлекает на себе и внимание, и материальные ресурсы государства.

Харитонов признался, что планирует провести свою предвыборную кампанию «тактично, грамотно, профессионально».

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил, что члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в субботу, 23 декабря. Также стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, хотя сбор подписей от граждан не останавливали.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ КПРФ
23 декабря 2023, 15:25
Стало известно имя кандидата в президенты от КПРФ
РИА «Новости»
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Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Съезд коммунистической партии открылся в субботу, 23 декабря, в Московской области. Харитонов - действующий депутат Госдумы, председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Харитонова украшением фракции. Он также подчеркнул опыт и знания политика.

В 2004 году Харитонов баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.

Ранее в партии «Яблоко» сообщили, что ее основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.

Выборы президента РФ КПРФ
23 декабря 2023, 15:02
Явлинский отказался от участия в президентской гонке
РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 года. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба политического объединения.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявил представитель пресс-службы.

Собеседник не уточнил, сколько подписей в пользу Явлинского собрали. Однако, по разным оценкам, их количество составляет порядка 1, 3 миллиона.

Сбор подписей не останавливали - они напрямую поступают от граждан, пояснили в «Яблоке».

До этого Явлинский говорил, что будет участвовать в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.

Ранее основатель «Яблоко» высказался о карикатуре, в которой показан в качестве «электорального реквизита» Путина. Явлинский напомнил критикам, что еще даже не выдвинул свою кандидатуру.

Выборы президента РФ
23 декабря 2023, 14:25
«Справедливая Россия» поддержала решение Путина об участии в выборах
РИА «Новости»
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Съезд членов партии «Справедливая России — За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Съезд членов партии «Справедливая России - За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партийное мероприятие прошло на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Путин направил членам «Справедливой России» телеграмму, в которой поблагодарил за поддержку. Он назвал партию одной из ведущих политических сил страны, социальные законодательные инициативы которой имеют широкую поддержку в обществе.

Путин заявил о решении баллотироваться на новый президентский срок во время награждения Героев России в Кремле.

Центризбирком уже зарегистрировал его документы для участия в выборах.

Избирательный штаб Путина заработал в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали Артем Жога, Владимир Машков и Марьяна Лысенко.

Владимир Путин Выборы президента РФ
23 декабря 2023, 12:14
Сбор подписей за Путина начали в штабе «Народного фронта»
РИА «Новости»
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В штате «Народного фронта» в Москве стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Волонтеры „Народного фронта“ в штабах во всех регионах страны принимают подписи от всех, кто захочет их сделать», - заявил заместитель главы исполнительного комитета «Народного фронта» Борис Подпольный.

В московский штаб уже прибыли глава РЖД Олег Белозеров, сенатор Игорь Кастюкевич, председатель СПЧ Валерий Фадеев и другие.

Действующий президент Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатуры на выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Штаб Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в четверг, 21 декабря. Волонтерам на первом сборе объяснили нюансы сбора подписей, а также рассказали о возможных нарушениях в ходе процедуры.

Владимир Путин Выборы президента РФ

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