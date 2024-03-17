«Я хочу сразу предупредить: пока идет голосование, мы о многих вещах противодействия не говорим, пока не будем. Но позже покажем то, с чем пришлось столкнуться», - отметила Памфилова.

Она поблагодарила коллег за то, что они успешно справляются с массой информационных вбросов и фейков.

«Информационная война направлена на дискредитацию. Поговорим по регионам. Один из фейков - губернатор Липецкой области перенес выборы и ссылался якобы на разговор с представителем ЦИК. Это грубый, безграмотный фейк. Все граждане знают, что это невозможно», - подчеркнула глава Центризбиркома.