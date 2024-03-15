Выборы - важнейшее событие в жизни России, которое во многом определяет ее будущее, подчеркнула Матвиенко.

Отдельно она обратилась к жителям Петербурга, напомнив, что Северная столица всегда влияла на судьбу страны, ее развитие и продолжает оказывать большое влияние.

«Я знаю, что петербуржцы очень ответственные, очень активные и неравнодушные граждане. И я очень прошу вас и в этот раз проявить такую же высочайшую ответственность, обязательно прийти на выборы», - добавила спикер Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.

«Мы заинтересованы в этом. Потому что наша система открытая, демократичная. Голос каждого гражданина защищен», - подчеркнула она.