Глава миссии наблюдателей от СНГ оценил открытость выборов в России

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«Избирательная кампания проходит в открытости подлинного выбора. Голосование идет в рамках законодательства, на прочной основе, соответствует национальным стандартам», - сказал он.

Нематов отметил, что у всех членов миссии очень богатый опыт и масштабированные знания о процедуре голосования.

Выборы президента России стартовали в 08:00 в пятницу, 15 марта. Процедура продлится до 20:00 воскресенья, 17 марта. Избирателям предложили проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост - Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы начались в спокойной обстановке. По состоянию на 12:00 явка составила почти 6%.