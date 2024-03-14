Глава ЦИК заявила, что выборы президента пройдут в токсичной атмосфере

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По ее словам, участились случаи кибератак на ресурсы избирательной комиссии.

«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», - добавила Памфилова.

При этом подготовка к выборам продолжается. Более 94 тысячи избирательных участков ждут россиян. Из них - 91,4 тысячи участков были образованы в общем порядке, а 2,5 тысячи - в местах временного пребывания.

В общей сложности в регионах России 12,6 тысячи представителей СМИ получили аккредитацию для работы на избирательных участках.

Ранее в Приднестровье открыли шесть участков для голосования на выборах президента России.