Гладков отправился на избирательный участок вместе с супругой

«Здравствуйте, дорогие друзья, идем с женой на свой избирательный участок, чтобы сделать то, что должен сделать каждый из нас, сделать выбор, выбрать будущее для нас, для наших детей. Уверены, что вы сделаете то же самое», - отметил Гладков.

Выборы главы государства в этом году впервые проходят в формате многодневного голосования. Они будут проходить с 15 по 17 марта. Все эти дни в стране с 08:00 до 20:00 будут работать избирательные участки.

Также в стране организовали дистанционное электронное голосование. Отдать голоса онлайн могут 29 регионов, уточняли в Минцифры. По данным на 09:24 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали более 900 тысяч человек.