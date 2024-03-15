Генсек ШОС заявил о высоком уровне организации выборов президента России
В России проделали большую и качественную работу при организации голосования на выборах президента. Это действительно демократический процесс, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей Чжан Мин в ходе выступления в ЦИК РФ.
«Выражаю благодарность за приглашение. Спасибо России за качественную работу на президентских выборах. Мы расцениваем ваши выборы, как норму демократических отношений», - подчеркнул Чжан Мин.
Отдельно он отметил, что важным направлением при избирательном процессе является именно работа наблюдателей.
В заключение Чжан Мин еще раз поблагодарил за приглашение к участию в событии и пожелал процветания стране.
Выборы президента России проходят в России с 15 по 17 марта. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, на избирательных участках по всей стране работают более 333,5 тысячи наблюдателей.