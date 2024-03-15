Генсек ШОС заявил о высоком уровне организации выборов президента России

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«Выражаю благодарность за приглашение. Спасибо России за качественную работу на президентских выборах. Мы расцениваем ваши выборы, как норму демократических отношений», - подчеркнул Чжан Мин.

Отдельно он отметил, что важным направлением при избирательном процессе является именно работа наблюдателей.

В заключение Чжан Мин еще раз поблагодарил за приглашение к участию в событии и пожелал процветания стране.

Выборы президента России проходят в России с 15 по 17 марта. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, на избирательных участках по всей стране работают более 333,5 тысячи наблюдателей.