Фейк: россияне в Сербии участвуют в оппозиционной акции на выборах президента РФ

Фейк В Telegram-канале «Полуавтобия+» опубликовали видеоролик, на котором видна огромная очередь, тянущаяся вдоль улицы. Авторы заявили, что видео сняли в Белграде, а люди на ролике - это те, кто пришел поучаствовать в акции против выборов.

Правда Несколько фактов разоблачают недостоверность этого видеоматериала. У Москвы с Белградом разница во времени два часа, а видео начали появляться раньше полудня. Также фактически очередь к избирательному участку сформировалась еще до открытия.

При этом граждан России в Сербии в последние годы значительно прибавилось. А голосовать они могут не в течение трех дней, как в России, а только 17 марта и на одном участке в столице страны. Именно так можно объяснить вероятные очереди на участке, а не участием избирателей в оппозиционной акции. Скорее всего, очереди будут сохраняться в течение всего дня, поскольку количество наших соотечественников, желающих проголосовать на выборах президента России, в этой стране велико.

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