17 марта 2024, 17:43

Фейк: россияне в Сербии участвуют в оппозиционной акции на выборах президента РФ

РИА «Новости»
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В ряде Telegram-каналов начали активно распространять видео, на котором сняты гигантские очереди из людей, желающих поучаствовать в голосовании на выборах президента России в полдень. Авторы заявили, что собравшиеся — якобы участники акции оппозиции. Однако информация оказалась фейком.

Фейк В Telegram-канале «Полуавтобия+» опубликовали видеоролик, на котором видна огромная очередь, тянущаяся вдоль улицы. Авторы заявили, что видео сняли в Белграде, а люди на ролике - это те, кто пришел поучаствовать в акции против выборов.

Правда Несколько фактов разоблачают недостоверность этого видеоматериала. У Москвы с Белградом разница во времени два часа, а видео начали появляться раньше полудня. Также фактически очередь к избирательному участку сформировалась еще до открытия.

При этом граждан России в Сербии в последние годы значительно прибавилось. А голосовать они могут не в течение трех дней, как в России, а только 17 марта и на одном участке в столице страны. Именно так можно объяснить вероятные очереди на участке, а не участием избирателей в оппозиционной акции. Скорее всего, очереди будут сохраняться в течение всего дня, поскольку количество наших соотечественников, желающих проголосовать на выборах президента России, в этой стране велико.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Видео Сербия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 17:56
Чемпион мира по боксу по версии IBA Asia проголосовал на выборах в Мытищах
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Чемпион мира по боксу по версии IBA Asia Сергей Акопян проголосовал на выборах президента России в Подмосковье. Свой выбор спортсмен сделал на избирательном участке в Мытищах.

В беседе с журналистам Акопян отметил, что избирательный процесс для него имеет большое значение. Он всегда принимает участие в голосовании, потому что ему небезразлична судьба страны.

«Каждый мужчина и семьянин должен заботиться о своём будущем, о будущем своей семьи. Я голосую на каждых выборах, потому что считаю это настоящим поступком, настоящим долгом», - подчеркнул боксер.

По данным Мособлизбиркома на 15:00 17 марта, на президентских выборах в регионе проголосовали более четырех миллионов человек (с учетом данных по ДЭГ).

Мытищи Бокс Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:42
Личный состав Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента
РИА «Новости»
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Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента России. Явка приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%», - уточнили в ведомстве.

По последним данным ЦИК, явка в целом по стране к 16:00 17 марта составила 70,10%. В Московской области проголосовало более четырех миллионов человек : около 3,3 миллиона очно и 808 тысяч дистанционно (62,15% и 93,54% соответственно).

Результаты голосования начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Последние участки закроются в 20:00 в Калининградской области (это 21:00 по московскому времени).

Военные Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:41
Мощное внешнее давление на новые регионы на выборах заметили в СПЧ
РИА «Новости»
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Недружественные страны оказывают мощное информационное давление на новые регионы России на выборах президента. Об этом на брифинге в ЦИК сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Информационное давление, как всегда, мощное, особенно в отношении новых регионов. Избирателей и членов избиркомов продолжают запугивать. Запад не может с этим смириться», - сказал он.

Брод отметил, что поступали много фейковых заявлений, например, о минировании избирательных участков.

«Но это не создает проблем, которые являются основанием для сбоев или отмены выборов», - добавил член СПЧ.

Ранее представитель Общественной палаты в ЦИК Максим Григорьев заявил, что на президентских выборах жители России сплотились и продемонстрировали очень высокую явку.

По последним данным ЦИК, явка на выборах президента составила свыше 70%.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:33
Сплоченность россиян на выборах президента оценили в Общественной палате
РИА «Новости»
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Жители России сплотились и проголосовали на выборах президента России, несмотря на все провокации со стороны недружественных стран. Об этом на брифинге в ЦИК заявил уполномоченный представитель Общественной палаты в комиссии Максим Григорьев.

«Мы видим беспрецедентное количество голосующих людей, несмотря на нападения, террор, запугивания и провокации», - сказал он.

Представитель ОП отметил, что ничто не смогло нанести ущерб выборам.

«Мы идем к исторической явке на выборах! Все эти действия против нас приводят к обратному результату, мы сплачиваемся и выступаем за нашу страну», - добавил Григорьев.

По состоянию на 16:00 17 марта явка по всем избирательным участкам в России составила 70,10%.

Выборы президента — 2024

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