Фейк: оппозиционные акции на выборах прошли на Сахалине и во Владивостоке

Фейк В Telegram-канале «Невзоров» разместили два видеоролика, на которых запечатлели стоящие в очереди люди. Утверждается, что кадры сняли 17 марта, в третий день голосования на выборах президента России. Авторы заявили, что это жители Сахалина и Владивостока, которые якобы массово поддержали оппозиционную акцию.

Правда Анализ видео подтвердил, что это фейк. Ролики сняли задолго до 17 марта 2024 года и в других регионах. На кадрах, где якобы изображен Сахалин, на самом деле снята Москва в 2012 году. Авторы обрезали видео так, чтобы нельзя было идентифицировать местность.

Второе видео сняли в 2018 году в Витебске. Там в здании городского центра культуры находился избирательный участок на выборах президента. Проживающие в Белоруссии россияне выстроились в очереди для участия в голосовании.

Таким образом видео с Сахалина и из Владивостока недостоверные. Материалы кадрировали так, чтобы ввести в заблуждение и создать ложное впечатление о происходящем на Дальнем Востоке.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.