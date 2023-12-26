«Естественно». Песков не удивился количеству кандидатов на пост президента России

Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru, что не планирует «нести отсебятину».

Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru , что не планирует «нести отсебятину».

«Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается», - объяснил Харитонов.

По его словам, он идет на президентские выборы, осознавая высокую ответственность, ведь избирательная кампания будет проходить в непростых условиях для руководства страны. Депутат напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, которая отвлекает на себе и внимание, и материальные ресурсы государства.

Харитонов признался, что планирует провести свою предвыборную кампанию «тактично, грамотно, профессионально».

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил, что члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в субботу, 23 декабря. Также стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, хотя сбор подписей от граждан не останавливали.