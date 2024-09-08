08 сентября 2024, 12:46

«ЕДГ проходит в экстремальных условиях». ЦИК сообщил об обстановке на выборах

Global Look Press
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Единый день голосования (ЕДГ) проходит в экстремальных условиях, но Центризбирком получил жалоб о нарушениях меньше обычного. Об этом на брифинге рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Резко снизилось количество претензий к тем, кто проводит выборы, отметила председатель. ЦИК зафиксировал минимальное количество нарушений.

«Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало», - сообщила Памфилова.

Единый день голосования - 2024 проходит с 6 по 8 сентября в 83 регионах России. В 21 субъекте выбирают высших должностных лиц, в 13 регионах - депутатов заксобраний. Накануне глава ЦИК рассказала о штатном ходе голосования.

Элла Памфилова Единый день голосования Выборы
08 сентября 2024, 10:35
Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%
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Явка избирателей на выборах в Московской области про состоянию на 10:00 8 сентября составила 18,89%. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Подмосковья.

«На избирательные участках - 13,31%», - передали в Мособлизбиркоме.

Дистанционно проголосовали 81,47% зарегистрированных избирателей.

Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.

Депутаты Выборы
08 сентября 2024, 08:30
Явка на выборах депутатов в Подмосковье составила 18,08%
Global Look Press
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Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 20:00 7 сентября составила 18,08%. Об этом сообщали в пресс-службе Мособлизбиркома.

«На избирательных участках - 12,62%, дистанционное электронное голосование - 79,31%», - передала избирательная комиссия региона.

В последний день голосования, 8 сентября, с 08:00 в Московской области открыты 1 608 избирательных участков в 28 округах.

Голосование идет в штатном режиме , рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы проходят в нескольких регионах страны. Накануне депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил 25 участковых избирательных комиссий. Он оценил высокую степень навигации. Нарушений и замечаний не было.

Депутаты Выборы
21 марта 2024, 13:08
Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах
РИА «Новости»
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Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 13:08
Президент России раскрыл, что важнее победы на выборах
РИА «Новости»
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В России завершилась напряженная и крайне ответственная избирательная кампания. Однако поддержка россиян важнее победы на выборах, заявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что проголосовав за него, россияне поддержали экономический и политический курс сильной и независимой России. Он сказал, что нашедшие отклик избирателей идеи кандидатов используют в работе правительства.

Президент назвал прошедшую избирательную кампанию крайне важной, напряженной и ответственной. Владимир Путин сказал, что большинство проголосовавших понимали - они избрали свое и будущее своих детей.

Центризбирком России 21 марта подвел итоги выборов. За Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей.

Владимир Путин Выборы президента — 2024

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