«ЕДГ проходит в экстремальных условиях». ЦИК сообщил об обстановке на выборах

Читайте нас в:

Резко снизилось количество претензий к тем, кто проводит выборы, отметила председатель. ЦИК зафиксировал минимальное количество нарушений.

«Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало», - сообщила Памфилова.

Единый день голосования - 2024 проходит с 6 по 8 сентября в 83 регионах России. В 21 субъекте выбирают высших должностных лиц, в 13 регионах - депутатов заксобраний. Накануне глава ЦИК рассказала о штатном ходе голосования.