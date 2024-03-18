Двоих наблюдателей удалили с избирательных участков в России
Во время президентских выборов в России суд удалил с избирательных участков двоих наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.
«Ими совершались действия, препятствующие процедуре голосования», - рассказала она.
Всего были заявлены 333 599 наблюдателей, почти 90% из них присутствовали на участках. За ходом голосования также следили 1115 международных наблюдателей из 129 стран.
Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Кроме того, во время голосования зафиксировали огромную степень «потенциально опасных воздействий» извне. Хакеры пытались сократить явку на голосование.