Двоих наблюдателей удалили с избирательных участков в России

За рубежом зафиксировали попытки «взорвать» систему видеонаблюдения в России во время президентских выборов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

«Те, кто уехал за рубеж, организовали сеть, чтобы взорвать видеонаблюдение. Большое количество таких аккаунтов должны были передаваться профессиональным айтишникам. Была кибервойна, информационная война. Но мы сработали как единый организм», - констатировала она.

Памфилова добавила, что оглашение итогов голосования решили отложить до 21 марта «на всякий случай», хотя жалоб пока не было.

Явка на президентские выборы оказалась рекордной - в целом по России она составила 77,44%. Свой голос отдали 87 113 127 человек.

В Московской области и Москве , где уже обработали 100% протоколов, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 86,50% и 85,13% голосов соответственно. В Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% бюллетеней он лидировал с 81,65%.