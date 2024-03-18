18 марта 2024, 12:02

Двоих наблюдателей удалили с избирательных участков в России

РИА «Новости»
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Во время президентских выборов в России суд удалил с избирательных участков двоих наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.

«Ими совершались действия, препятствующие процедуре голосования», - рассказала она.

Всего были заявлены 333 599 наблюдателей, почти 90% из них присутствовали на участках. За ходом голосования также следили 1115 международных наблюдателей из 129 стран.

Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Кроме того, во время голосования зафиксировали огромную степень «потенциально опасных воздействий» извне. Хакеры пытались сократить явку на голосование.

Элла Памфилова Суд Россия Выборы Краснодарский край Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:08
ЦИК заявил о попытках из-за рубежа «взорвать видеонаблюдение» на выборах в России
РИА «Новости»
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За рубежом зафиксировали попытки «взорвать» систему видеонаблюдения в России во время президентских выборов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

«Те, кто уехал за рубеж, организовали сеть, чтобы взорвать видеонаблюдение. Большое количество таких аккаунтов должны были передаваться профессиональным айтишникам. Была кибервойна, информационная война. Но мы сработали как единый организм», - констатировала она.

Памфилова добавила, что оглашение итогов голосования решили отложить до 21 марта «на всякий случай», хотя жалоб пока не было.

Явка на президентские выборы оказалась рекордной - в целом по России она составила 77,44%. Свой голос отдали 87 113 127 человек.

В Московской области и Москве , где уже обработали 100% протоколов, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 86,50% и 85,13% голосов соответственно. В Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% бюллетеней он лидировал с 81,65%.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:05
Международные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах
РИА «Новости»
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Международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что за президентскими выборами в России следили более тысячи международных наблюдателей.

«Огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено», - указала она.

По ее словам, количество жалоб и разных накладок было гораздо меньше, чем на других прошедших выборах. За этим результатом стоит как работа ЦИК, так и избирательных комиссий по всей стране, резюмировала она.

Также Матвиенко отметила работу дистанционного электронного голосования. Она указала на большие перспективы ДЭГ в России.

ЦИК РФ Валентина Матвиенко Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 11:45
Более 700 бюллетеней признали недействительными на выборах
РИА «Новости»
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Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.

«У нас система открытая: на каждом участке наблюдатель, видеонаблюдение. Все детали были выявлены, пришлось признать эти бюллетени недействительными», - сообщила она.

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 11:14
Итоги выборов в России официально подведут 21 марта
РИА «Новости»
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Официальные итоги выборов президента в России подведут 21 марта. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Заседание Центризбиркома намечено на 11:00. На данный момент в государственную систему «ГАС Выборы» уже вывели 99,74% протоколов.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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