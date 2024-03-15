«Для меня это важно». Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах

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Куренков признался, что всегда принимает участие в голосовании. Для него это крайне важно.

«Для меня это важно, это выражение поддержки нашего государства и небезразличного отношения к судьбе нашей Родины», - подчеркнул Куренков.

В этом году выборы президента России проводят на протяжении трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки работают в период с 08:00 по 20:00. Среди зарегистрированных ЦИК кандидатов - Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

К полудню первого для голосования явка на выборах составила 5,6%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в выборах в электронном формате. Такой способ он назвал очень удобным.