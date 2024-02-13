Дипломаты РФ попросили власти ФРГ запретить акции у здания в день выборов

«Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной», - пояснил посол.

По его словам, нельзя исключать провокации в день голосования. В марте могут пройти митинги антироссийского характера. Чтобы не допустить этого, дипломаты попросили немецкие власти принять меры безопасности.

«Настаиваем на запрете проведения массовых акций», - добавил Нечаев.

Россия планирует привлечь частные охранные организации, чтобы усилить безопасность возле загранучреждений. Посол напомнил, что немецкие власти решили закрыть четыре из пяти генконсульств РФ, находящихся на территории страны. Это также негативно отразится на избирательном процессе.

Ранее ЦИК сообщил, что в избирательных бюллетенях россияне увидят четыре фамилии. Это Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий, которые зарегистрированы кандидатами.