09 сентября 2024, 07:57

Действующие главы регионов вышли в лидеры в субъектах, где состоялись выборы

РИА «Новости»
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Единый день голосования завершился в России 8 сентября. Итоги обработки первых первых протоколов показали, что действующие главы субъектов вышли в лидеры во всех субъектах, где прошли выборы, сообщили «Известия».

Возможность проголосовать за губернаторов, глав муниципалитетов или депутатов разного уровня была у 57 миллионов человек. В лидерах по явке (по информации на 18:00 по московскому времени 8 сентября) были Башкирия (69%) и Кемеровская область (63%).

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с изданием отметил, что главным сюрпризом этих выборов было отсутствие сюрпризов, эксцессов и «черных лебедей».

«Нельзя сказать, что конкуренция отсутствовала. Парламентские партии приняли активное участие в борьбе за должности губернаторов», - выразил уверенность эксперт.

Отдельно он отметил, что прошедшие выборы показали, что политическая система в стране может обеспечить легитимность результата, не смотря на внешние попытки давления. В этом плане, по его словам, показательна ситуация в Курской области, где очень высокий уровень явки.

«Люди демонстрируют политическую самостоятельность и твердость. <…> Люди как бы говорят: мы сами сделаем свой выбор, и он будет полностью наш, никто не сможет на него повлиять», - заключил он.

Единый день голосования Выборы
08 сентября 2024, 12:46
«ЕДГ проходит в экстремальных условиях». ЦИК сообщил об обстановке на выборах
Global Look Press
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Единый день голосования (ЕДГ) проходит в экстремальных условиях, но Центризбирком получил жалоб о нарушениях меньше обычного. Об этом на брифинге рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Резко снизилось количество претензий к тем, кто проводит выборы, отметила председатель. ЦИК зафиксировал минимальное количество нарушений.

«Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало», - сообщила Памфилова.

Единый день голосования - 2024 проходит с 6 по 8 сентября в 83 регионах России. В 21 субъекте выбирают высших должностных лиц, в 13 регионах - депутатов заксобраний. Накануне глава ЦИК рассказала о штатном ходе голосования.

Элла Памфилова Единый день голосования Выборы
08 сентября 2024, 10:35
Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%
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Явка избирателей на выборах в Московской области про состоянию на 10:00 8 сентября составила 18,89%. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Подмосковья.

«На избирательные участках - 13,31%», - передали в Мособлизбиркоме.

Дистанционно проголосовали 81,47% зарегистрированных избирателей.

Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.

Депутаты Выборы
08 сентября 2024, 08:30
Явка на выборах депутатов в Подмосковье составила 18,08%
Global Look Press
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Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 20:00 7 сентября составила 18,08%. Об этом сообщали в пресс-службе Мособлизбиркома.

«На избирательных участках - 12,62%, дистанционное электронное голосование - 79,31%», - передала избирательная комиссия региона.

В последний день голосования, 8 сентября, с 08:00 в Московской области открыты 1 608 избирательных участков в 28 округах.

Голосование идет в штатном режиме , рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы проходят в нескольких регионах страны. Накануне депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил 25 участковых избирательных комиссий. Он оценил высокую степень навигации. Нарушений и замечаний не было.

Депутаты Выборы
21 марта 2024, 13:08
Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах
РИА «Новости»
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Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024

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