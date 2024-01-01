01 января 2024, 14:03

Даванков подал документы для регистрации в кандидаты на пост президента России

РИА «Новости»
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Выдвинутый парламентской партией «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Заявку на выдвижение Даванков подал в ЦИК 25 декабря, спустя три дня комиссия одобрила документы и утвердила уполномоченных представителей от партии «Новые люди» на выборах по финансовым вопросам, а также разрешила открыть специальный счет для сбора средств в избирательный фонд.

Для завершения регистрации Даванкову как представителю парламентской партии не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что решил подать документы на регистрацию как можно раньше, потому что в планах у него несколько поездок по России и посетить ЦИК он не сможет.

«Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок. Мы начнем с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города», - заявил Даванков.

Партия «Новые люди», а также объединившаяся с ней Партия роста выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России на прошедшем в конце декабря съезде. Вице-спикер Госдумы стал единственным кандидатом от нового партийного объединения.

Госдума РФ Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 января 2024, 13:15
Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба политической партии в Telegram-канале.

«ЦИК России 1 января принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», - заявили в пресс-службе.

Заместитель председателя комиссии Николай Булаев отмечал, что всего о своем желании участвовать в выборах президента заявляли 33 человека.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца, писал RT.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система в России является одной из самых совершенных в мире.

Россия Леонид Слуцкий Выборы Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 18:33
Иностранные хакеры атаковали сайт кандидата Путина
РИА «Новости»
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Сайт кандидата в президенты Владимира Путина атаковали иностранные хакеры. Избирательный штаб уже принял все необходимые меры, сообщила его глава Александра Суворова. Ее слова привело РИА «Новости».

Она рассказала, что сайт кандидата в президенты России запустили днем 29 декабря. Уже в 13:00 по московскому времени штаб Путина начал фиксировать DDoS-атаки на интернет-ресурс из-за рубежа.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - отметила Суворова.

Хакеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
27 декабря 2023, 14:00
Более трети избирателей смогут проголосовать на выборах президента дистанционно
Unsplash
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В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян — более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов - это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах», - заявила она.

Еще четыре года назад проголосовать в дистанционном формате могли лишь несколько тысяч избирателей. Тогда ДЭГ организовали впервые в единственном регионе, напомнила Памфилова.

Выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся 17 марта, пожелали уже 33 человека. В Кремле не слишком удивились такому ажиотажу - как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , люди «заявляют о своих политических амбициях», имея такое право по Конституции.

В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян - более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
26 декабря 2023, 14:56
«Естественно». Песков не удивился количеству кандидатов на пост президента России
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не удивился количеству желающих участвовать в президентсих выборах в 2024 году. По его словам, люди пользуются своим конституционным правом.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. <…> В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата», - процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Песков отметил, что чьи-то политические амбиции реализуемы, чьи-то - нет.

По информации ЦИК, о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы заявили уже 33 человека , в то время как пять дней назад их было всего 16. Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его решение выставить свою кандидатуру на выборы главным политическим решением года. По ее мнению, задача всех органов власти - обеспечить полную прозрачность голосования.

Выборы пройдут 17 марта.

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