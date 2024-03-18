18 марта 2024, 00:58

Даванков и Харитонов признали Путина несомненным победителем на выборах

РИА «Новости»
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Кандидаты в президенты России от партий «Новые люди» и КПРФ Владислав Даванков и Николай Харитонов признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом сообщила «Российская газета».

«Конечно же, победитель - это Владимир Владимирович Путин», - заявил Даванков журналистам.

Харитонов при этом добавил, что россияне смогли показать мировому сообществу, как можно сплотиться. Представитель КПРФ признался, что он и его команда по итогам избирательной кампании рассчитывает привлечь внимание к программе партии.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Путин победил на президентских выборах с историческим результатом.

Российский лидер уже заявил, что на новом сроке будет решать задачи специальной военной операции и укрепления обороноспособности страны. По его словам, Россия должна стать сильнее, крепче и эффективнее.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ КПРФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 01:13
В России к предателям будут относиться как в зоне боевых действий — Путин
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, но к предателям отнесутся как в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил в своем избирательном штабе, комментируя преступные действия «Русского добровольческого корпуса»*.

Российский лидер подчеркнул, что они пошли против своей Родины с оружием в руках.

«У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», - заявил президент.

Президент напомнил про власовцев, которые воевали на стороне немецких нацистов во Вторую мировую войну. Сейчас такие же люди воюют на стороне украинских неонацистов.

Путин добавил, что общая численность таких формирований, которые бросают на «мясные штурмы» на российскую границу, составляет порядка 2,5 тысячи человек. При этом они несут большие потери, так как россиян на приграничных территориях не запугать атаками и обстрелами.

Ранее российский лидер заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в возникновении полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, который может привести к третьей мировой войне.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 01:07
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин оценил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По словам главы государства, это поставит мир на порог мировой войны.

«Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», - заявил Путин в своем избирательном штабе.

Войны Россия НАТО Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 01:00
Путин с огромным отрывом лидирует на выборах по итогам обработки 80% протоколов
РИА «Новости»
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Действующий президент России Владимир Путин получил на выборах 87,16% голосов после обработки 80% протоколов. Об этом сообщили на сайте Центризборкома.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 4,22% избирателей.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,04%, а представитель ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%.

Ранее Путин высказался о ситуации на Украине, отметив, что России, вероятно, придется создать санитарную зону из-за обстрелов регионов РФ со стороны ВСУ, но не уточнив при этом ее глубину.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о введении режима прекращения огня на время проведения Олимпиады в Париже. По его словам, он не знает об этом предложении французского лидера.

ЦИК РФ Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 00:57
«Не все потеряно». Путин высказался о будущем США
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин пошутил о будущем США. По его словам, для Соединенных Штатов «еще не все потеряно», раз в его избирательном штабе присутствует американский журналист.

Ранее Путин заявил, что не знает о предложении Макрона устроить перемирие на время проведения Олимпийских Игр в Париже.

Глава государства также сказал, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной. Но это возможно только в том случае, если власти соседней страны серьезно настроены на выстраивание отношений. Кроме того, он отметил, что российская армия взяла на себя инициативу в зоне СВО и каждый день продвигается вперед.

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