Данные на 10:20. Явка на выборы президента в целом по стране составила 2,89%

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Избирательные участки открылись во всех регионах России. Наблюдателями работают более 333,5 тысячи человек, сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 13 тысяч журналистов. Почти полторы тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК.

Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых - иностранные, отмечали ранее в Центризбиркоме.