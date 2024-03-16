Д’Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России

Д’Артаньян ранее занимал пост депутата Европарламента, а также был сенатором во Франции. В настоящее время он входит в Радикальную партию Франции, визит в ДНР стал для политика первым.

«Я вижу, что выборы хорошо организовали. Все проходит абсолютно точно так, как и во Франции. Ничто не мешает избирателям получить бюллетени, отправиться в изолированную кабинку и сделать свой выбор», - сказал политик.

Он признался, что не получал жалоб от местных наблюдателей или избирателей, а также не заметил проблем на избирательных участках.

«Проблем нет. Я бы указал, если бы что-то заметил. Мне известно, что такое выборы, я избирался на протяжении 40 лет», - добавил де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся до 17 марта.