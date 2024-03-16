16 марта 2024, 13:07

Д’Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Выборы президента России проходят в условиях спокойной обстановки и хорошей организации. Об этом РИА «Новости» сказал французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя.

Д’Артаньян ранее занимал пост депутата Европарламента, а также был сенатором во Франции. В настоящее время он входит в Радикальную партию Франции, визит в ДНР стал для политика первым.

«Я вижу, что выборы хорошо организовали. Все проходит абсолютно точно так, как и во Франции. Ничто не мешает избирателям получить бюллетени, отправиться в изолированную кабинку и сделать свой выбор», - сказал политик.

Он признался, что не получал жалоб от местных наблюдателей или избирателей, а также не заметил проблем на избирательных участках.

«Проблем нет. Я бы указал, если бы что-то заметил. Мне известно, что такое выборы, я избирался на протяжении 40 лет», - добавил де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся до 17 марта.

Россия Франция Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 13:43
Более 90 тыс. кибератак отразили во время выборов на ресурсы ЦИК и «Госуслуги»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более 90 тысяч кибератак совершили на ресурсы Центризбиркома и «Госуслуг» в ходе выборов. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

«В 12:47 на портал ДЭГа пошла крупная атака. У некоторых пользователей была повышенная нагрузка», - добавил он.

Вице-президент «Ростелекома» обратил внимание, что атаки фиксируют из-за рубежа - из Западной Европы, Северной Америки и с территории Украины.

«Все они были отражены. Кроме того, заблокировано более 100 ресурсов, порталы похожие на ЦИК, „Госуслуги“ и федеральную платформу ДЭГ», - указал Ляпунов.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 13:27
Число проживающих в зоне ДЭГ россиян назвали в ЦИК
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В зоне возможности проведения дистанционного электронного голосовании в России проживают 47 миллионов человек. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«На выборах президента России мы применяем ДЭГ только там, где его уже проводили раньше. Всего в зоне ДЭГ проживают 47 миллионов человек», - сказал он.

Булаев напомнил, что заявление на ДЭГ можно подать только через портал госуслуг, а также указал на высокую надежность системы.

«Проголосовать с чужого телефона за вас невозможно. Ваши голоса никто не украдет и не узнает, за кого вы голосовали», - добавил зампредседателя ЦИК.

Ранее стало известно, что около 3,8 миллиона избирателей проголосовали на ДЭГ к 11:00 16 марта.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 12:08
Москалькова обратилась в ООН из-за грубейших нарушений избирательных прав россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН на фоне с попыток мешать голосованию соотечественников на выборах президента России. Об этом со ссылкой на заявление омбудсмена сообщило РИА «Новости».

Москалькова подчеркнула, что речь идет о грубейших нарушениях.

В минувшую пятницу, 15 марта, в Telegram-канале уполномоченного появлялась информация, в частности, о попытках эстонских пограничников помешать россиянам попасть на территорию родной страны, чтобы проголосовать.

Тогда же она анонсировала, что в связи с этим недопустимым поведением будет обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсекретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека.

ООН Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 11:56
«Всегда важный момент, а сейчас — особенный». Майданов — о выборах президента
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы, певец Денис Майданов посетил избирательные участки в Наро-Фоминске, где поговорил с председателями и членами УИК. Он заявил, что голосование на президентских выборах идет активно. По мнению парламентария, хорошая явка ожидается во вторую половину субботы и в воскресенье.

«Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но сейчас он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг. И, как оказалось, под наши знамена идут многие государства, потому что для всех очень важно иметь свою суверенную экономику, свою культуру. Это люди, как и мы, приверженцы традиционных ценностей», - рассказал Майданов.

Он подчеркнул, что поэтому сейчас нельзя оставаться равнодушным. По словам депутата, многие избиратели приходят на участки семьями. Дети видят, как их родители выбирают будущее своей страны. Это помогает сформировать образ будущего гражданина России.

«Благодарен всем тем, кто проголосовал. Те же, кто не успел, добро пожаловать на избирательные участки, принимайте участие в истории своей страны», - подытожил Майданов.

Ранее в Москве проголосовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она показала фрагмент избирательного бюллетеня.

Депутаты Выборы президента — 2024

Новости по теме