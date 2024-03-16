16 марта 2024, 21:33

ЦОД Подмосковья встретил особых гостей во второй день выборов президента России

Телеканал «360»
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В Центре общественного наблюдения (ЦОД) во второй день президентских выборов встретили особых гостей, в числе которых был герой России Сергей Лысюк, председатель  Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, депутаты Московской областной думы (МОД) и актер театра и кино Аристарх Венес. Об этом «360» рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По словам Дмитриевой, это был довольно насыщенный и интересный день. ЦОД посетил Герой России, почетный житель Подмосковья и президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

«Он высоко оценил организацию работы нашего центра, и отметил, что такая форма, особенно с точки зрения прозрачности процесса, могла бы быть универсальной, в плане наблюдения за другими важными социальными явлениями в стране», - рассказала Дмитриева.

Другой не менее важный гость - Александр Брод. По словам зампреда ОП МО, положительная оценка работы ЦОД человеком с таким высоким уровнем экспертности для них очень важна.

«Всем нашим гостям было как минимум интересно. Наша интерактивная зона, зона видеонаблюдения она очень живая», - поделилась Дмитриева.

Также она рассказала о проделанной работе в этот день, отметив, что ее коллеги из ЦОД 369 раз обратились в участковые и территориальные избирательные комиссии для уточнения информации с целью корректировки визуальной картинки либо сообщений о предполагаемых нарушениях.

Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:36
Явка на выборах президента России 16 марта к 21:00 превысила 58%
РИА «Новости»
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Общая явка к 21:00 второго дня голосования на выборах президента РФ составила 58,41%. Об этом сообщил ЦИК России.

Последними в России закрылись участки в Калининградской области. Самую высокую явку в избирательные участки зафиксировали в Туве (87,15%), в Кемеровской области (83,17%) и Ямало-Ненецком автономном округе (82,38%).

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят в трехдневном формате - с 15 по 17 марта.

Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:29
Избиратели в Москве приняли участие в розыгрыше «Миллион призов»
РИА «Новости»
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Более 1,6 миллиона москвичей, которые проголосовали в электронном формате на выборах президента, стали победителями в первом из трех розыгрышей программы «Миллион призов». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека. Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю)», - указали в сообщении.

Баллы можно будет использовать для обмена на покупки у партнеров акции в магазинах, кафе или театрах, а также направить на благотворительные цели.

Все победители получат СМС с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Уникальный код участника активируется на сайте программы до 30 марта включительно. Более подробно информацию можно изучить на сайте ag-vmeste.ru.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента на 20:34 16 марта составило 57,25%. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что второй день голосования в Москве прошел спокойно.

Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 20:50
Информсистемы Москвы в дни выборов атаковали хакеры из США и Великобритании
РИА «Новости»
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Хакеры атаковали информационные системы Москвы. Операции проводили из США и Великобритании, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев. Движение сообщило об этом в Telegram-канале.

«Часть из атак - с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Провести их можно из любой страны. Зафиксированы и прямые атаки с серверов, располагающихся в США и Великобритании», - сказал он.

Московская система электронного голосования, по информации главы штаба, отразила большое количество атак с первого дня выборов. Вадим Ковалев заявил, что она надежно защищена. Голосование, по его словам, прошло штатно, каждый бюллетень зачли и записали в блокчейн.

Избирательные участки закрылись в столичном регионе в 20:00. Явка избирателей в целом по России составила 57,25%.

ЦИК РФ Хакеры Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 20:37
МГИК рассказал, как прошел второй день голосования в Москве
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Второй день голосования на выборах президента России в Москве прошел в штатном режиме, несмотря при высокую активность избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее процитировало РИА «Новости».

«При высокой активности избирателей второй день прошел штатно, спокойно и организованно», - сказала она.

Кириллова также отметила, что несмотря на кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев не наблюдалось. Вся техника работала исправно.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 16 марта составило 57,25%. Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования.

Выборы президента — 2024

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