ЦОД Подмосковья встретил особых гостей во второй день выборов президента России

По словам Дмитриевой, это был довольно насыщенный и интересный день. ЦОД посетил Герой России, почетный житель Подмосковья и президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

«Он высоко оценил организацию работы нашего центра, и отметил, что такая форма, особенно с точки зрения прозрачности процесса, могла бы быть универсальной, в плане наблюдения за другими важными социальными явлениями в стране», - рассказала Дмитриева.

Другой не менее важный гость - Александр Брод. По словам зампреда ОП МО, положительная оценка работы ЦОД человеком с таким высоким уровнем экспертности для них очень важна.

«Всем нашим гостям было как минимум интересно. Наша интерактивная зона, зона видеонаблюдения она очень живая», - поделилась Дмитриева.

Также она рассказала о проделанной работе в этот день, отметив, что ее коллеги из ЦОД 369 раз обратились в участковые и территориальные избирательные комиссии для уточнения информации с целью корректировки визуальной картинки либо сообщений о предполагаемых нарушениях.